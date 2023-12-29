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Прокурора арестовали в Ростове-на-Дону за избиение офицера Росгвардии

Прокурора арестовали в Ростове-на-Дону за избиение офицера Росгвардии

29 декабря 2023, 11:56
Фото: Администрация Кагальницкого района
Прокурора арестовали в Ростове-на-Дону за избиение офицера Росгвардии
В Ростове-на-Дону посадили под домашний арест Сагита Ахметова, который избил человека, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

По данным следствия, в ресторане в Ростове-на-Дону Ахметов избил человека, который в итоге получил различные травмы, в том числе черепно-мозговую. После этого возбудили уголовное дело.

Теперь Ленинский районный суд города посадил фигуранта под домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать до 23 февраля.

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Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Ахметов является прокурором Кагальницкого района, который якобы избил офицера Росгвардии. Он уточнял, что пострадавший попал в больницу.

После этого Хинштейн показал видео нападения прокурора на офицера Росгвардии в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Прокурор#Арест#Росгвардия#Избиение
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