Прокурора арестовали в Ростове-на-Дону за избиение офицера Росгвардии

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По данным следствия, в ресторане в Ростове-на-Дону Ахметов избил человека, который в итоге получил различные травмы, в том числе черепно-мозговую. После этого возбудили уголовное дело.
Теперь Ленинский районный суд города посадил фигуранта под домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать до 23 февраля.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Ахметов является прокурором Кагальницкого района, который якобы избил офицера Росгвардии. Он уточнял, что пострадавший попал в больницу.
После этого Хинштейн показал видео нападения прокурора на офицера Росгвардии в Ростове.