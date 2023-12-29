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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Ростовчане массово перестали соглашаться на «черную» зарплату

Ростовчане массово перестали соглашаться на «черную» зарплату

29 декабря 2023, 13:05
Фото: Midjourney
Ростовчане массово перестали соглашаться на «черную» зарплату
В Ростове большинство трудоспособных горожан стали отказываться от работы с «черной» зарплатой, об этом сообщили аналитики портала Superjob.

В декабре аналитики провели опрос среди 1,6 тысячи респондентов из 391 города России, чтобы выяснить отношение трудоспособных россиян к полуофициальному трудоустройству или работе без оформления.

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Эксперты отмечают, что благодаря дефициту кадров на рынке труда, в особенности в крупных отраслях экономики, соискатели стали чувствовать себя увереннее и перестали соглашаться на работу по «серой» и «черной» схемам. Всего 41% соискателей заявил, что не собирается соглашаться на неофициальное трудоустройство, при этом чаще на «черную» зарплату не согласны представительницы прекрасного пола (48%) с доходом от 80 тысяч рублей (44%).

Еще 37% респондентов заявили, что не имею ничего против «серых» схем. Большинство из них составляют мужчины (46%) с зарплатами менее 50 и более 80 тысяч рублей (по 37% опрошенных).

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в бедности своих земляков.

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