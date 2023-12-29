Ростовчане массово перестали соглашаться на «черную» зарплату

Эксперты отмечают, что благодаря дефициту кадров на рынке труда, в особенности в крупных отраслях экономики, соискатели стали чувствовать себя увереннее и перестали соглашаться на работу по «серой» и «черной» схемам. Всего 41% соискателей заявил, что не собирается соглашаться на неофициальное трудоустройство, при этом чаще на «черную» зарплату не согласны представительницы прекрасного пола (48%) с доходом от 80 тысяч рублей (44%).