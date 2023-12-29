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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Пункты выдачи маркетплейсов перегружены из-за предновогоднего ажиотажа

Ростовчане сообщили о перегруженных пунктах выдачи маркетплейсов

29 декабря 2023, 16:33
Фото: 1MI
Пункты выдачи маркетплейсов перегружены из-за предновогоднего ажиотажа
Пункты выдачи маркетплейсов перегружены из-за предновогоднего ажиотажа, сообщают в социальных сетях ростовчане.

Жители Ростова сообщают об очередях в некоторых пунктах выдачи товаров маркетплейсов. Они образуются из-за предновогоднего ажиотажа — горожане спешат забрать подарки и товары перед праздниками. Во время заказов у многих чаще появляются уведомления с предложением оформить заказ на отдаленный пункт выдачи, так как ближайший перегружен.

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Корреспондент RostovGazeta пообщалась с сотрудницей пункта выдачи Ozon на Западном Екатериной. Она заверила, что пункты выдачи закрываться не будут, несмотря на наплыв людей. Сотрудница добавила, что очереди характерны не для всех точек выдачи. К тому же даже сейчас маркетплейсы отрывают новые пункты, чтобы разгрузить остальные.

Ранее сообщалось, что спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%.

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