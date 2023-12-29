Ростовчане сообщили о перегруженных пунктах выдачи маркетплейсов

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Жители Ростова сообщают об очередях в некоторых пунктах выдачи товаров маркетплейсов. Они образуются из-за предновогоднего ажиотажа — горожане спешат забрать подарки и товары перед праздниками. Во время заказов у многих чаще появляются уведомления с предложением оформить заказ на отдаленный пункт выдачи, так как ближайший перегружен.
Корреспондент RostovGazeta пообщалась с сотрудницей пункта выдачи Ozon на Западном Екатериной. Она заверила, что пункты выдачи закрываться не будут, несмотря на наплыв людей. Сотрудница добавила, что очереди характерны не для всех точек выдачи. К тому же даже сейчас маркетплейсы отрывают новые пункты, чтобы разгрузить остальные.
Ранее сообщалось, что спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%.