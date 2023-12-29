Ростовчане сообщили о перегруженных пунктах выдачи маркетплейсов

Корреспондент RostovGazeta пообщалась с сотрудницей пункта выдачи Ozon на Западном Екатериной. Она заверила, что пункты выдачи закрываться не будут, несмотря на наплыв людей. Сотрудница добавила, что очереди характерны не для всех точек выдачи. К тому же даже сейчас маркетплейсы отрывают новые пункты, чтобы разгрузить остальные.