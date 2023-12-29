«Следите в соцсетях!»: в пункте приема вторсырья в Ростове отказались принять елку

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Напомним, что в ростовских СМИ появилась информация об организованном сборе елок в пунктах вторсырья Ростова после Нового года. Уточняется, что об этом заявил региональный оператор.
Дорога на пункт вторсырья на Каширской в Ростове размыта после дождей. Добираться до пункта было неприятно из-за грязи, мусора и горы веток.
Объявление на двери предупреждает о выходных днях. Пункт не работает с 31 декабря по 2 января и с шестого по восьмое января.
Однако выяснилось, что елки здесь не берут. Но о сдаче деревьев после Нового года, похоже, наслышаны.
«Елки мы пока не принимаем, — сообщил сотрудник пункта на вопрос корреспондента RostovGazeta о том, можно ли принести сюда елку после Нового года. — Я все объявлю, следите в соцсетях».
Ранее RostovGazeta выясняла, почему регоператор Ростова посчитал, что контейнеры для пластика установлены незаконно и собирался избавиться от них.