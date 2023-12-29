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Published Сегодня, 10:47

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Updated Сегодня, 10:49

«Следите в соцсети»: в пункте приема вторсырья в Ростове отказались принять елку

«Следите в соцсетях!»: в пункте приема вторсырья в Ростове отказались принять елку

29 декабря 2023, 10:47
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
«Следите в соцсети»: в пункте приема вторсырья в Ростове отказались принять елку

В пункте приема вторсырья в Ростове отказались принять елку

Корреспондент RostovGazeta посетил пункт приема вторсырья на Каширской в Ростове и выяснил, что елки в нем пока не принимают.

Напомним, что в ростовских СМИ появилась информация об организованном сборе елок в пунктах вторсырья Ростова после Нового года. Уточняется, что об этом заявил региональный оператор.

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Пункт не работает с 31 декабря по 2 января и с шестого по восьмое января.Пункт не работает с 31 декабря по 2 января и с шестого по восьмое января.
Пункт не работает с 31 декабря по 2 января и с шестого по восьмое января.
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

Дорога на пункт вторсырья на Каширской в Ростове размыта после дождей. Добираться до пункта было неприятно из-за грязи, мусора и горы веток.

Объявление на двери предупреждает о выходных днях. Пункт не работает с 31 декабря по 2 января и с шестого по восьмое января.

Дорога на пункт вторсырья на Каширской в Ростове размыта после дождей.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

Однако выяснилось, что елки здесь не берут. Но о сдаче деревьев после Нового года, похоже, наслышаны.

«Елки мы пока не принимаем, — сообщил сотрудник пункта на вопрос корреспондента RostovGazeta о том, можно ли принести сюда елку после Нового года. — Я все объявлю, следите в соцсетях».

Ранее RostovGazeta выясняла, почему регоператор Ростова посчитал, что контейнеры для пластика установлены незаконно и собирался избавиться от них.

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