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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%

Спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%

29 декабря 2023, 13:04
Фото: Liilia Moroz/cc by sa 4.0/wiki
Спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%
Продажи елочных игрушек в Ростове с начала ноября выросли на 11%, следует из данных «Авито», предоставленных RostovGazeta.

В преддверии Нового года продажи елок в Ростове выросли на 58%. Деревце высотой до полутора метра обойдется в среднем в полторы тысячи рублей. Из статистических данных следует, что ростовчане стали отдавать предпочтение деревьям в горшках как более экологичной альтернативе.

Новогодние украшения стали покупать также на 38% чаще в сравнении с данными прошлого года. Аналитики отмечают, что особенно вырос спрос на советские новогодние игрушки. Их продажи выросли на 60% в сравнении с данными прошлого года. В среднем одна винтажная игрушка сейчас обойдется в Ростове в 1 140 рублей.

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Однако за еще большую сумму можно купить советские игрушки из картонажа. В прошлом веке украшения из бумаги и картона считались весьма бюджетными. Сейчас же найти их весьма тяжело. А потому ценителям антиквариата придется раскошелиться на примерно 2 050 рублей только за одно изделие.

Ватные же советские игрушки стали популярнее на 44% в сравнении с прошлым годом. Одно такое украшение для елки в Ростове обойдется в среднем в 1 280 рублей.

Напомним, сегодня в Ростове официально откроют главную елку.

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