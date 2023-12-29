Спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В преддверии Нового года продажи елок в Ростове выросли на 58%. Деревце высотой до полутора метра обойдется в среднем в полторы тысячи рублей. Из статистических данных следует, что ростовчане стали отдавать предпочтение деревьям в горшках как более экологичной альтернативе.
Новогодние украшения стали покупать также на 38% чаще в сравнении с данными прошлого года. Аналитики отмечают, что особенно вырос спрос на советские новогодние игрушки. Их продажи выросли на 60% в сравнении с данными прошлого года. В среднем одна винтажная игрушка сейчас обойдется в Ростове в 1 140 рублей.
Однако за еще большую сумму можно купить советские игрушки из картонажа. В прошлом веке украшения из бумаги и картона считались весьма бюджетными. Сейчас же найти их весьма тяжело. А потому ценителям антиквариата придется раскошелиться на примерно 2 050 рублей только за одно изделие.
Ватные же советские игрушки стали популярнее на 44% в сравнении с прошлым годом. Одно такое украшение для елки в Ростове обойдется в среднем в 1 280 рублей.
Напомним, сегодня в Ростове официально откроют главную елку.