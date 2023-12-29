Спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%

Новогодние украшения стали покупать также на 38% чаще в сравнении с данными прошлого года. Аналитики отмечают, что особенно вырос спрос на советские новогодние игрушки. Их продажи выросли на 60% в сравнении с данными прошлого года. В среднем одна винтажная игрушка сейчас обойдется в Ростове в 1 140 рублей.