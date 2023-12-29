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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В Ростовской области по меньшей мере три учебных заведения запретили ученицам носить брюки

Стало известно, где школьницам в Ростовской области запретили носить брюки

29 декабря 2023, 17:02
Фото: Midjourney
В Ростовской области по меньшей мере три учебных заведения запретили ученицам носить брюки
В Ростовской области по меньшей мере три учебных заведения запретили ученицам носить брюки, пишет Ro.Today.

Telegram-каналы на днях сообщили, что в разных субъектах России отдельные учебные заведения ввели ограничения для школьниц на ношение брюк. В правительстве Ростовской области не стали уточнять список таких школ в регионе. Однако заявили, что учебные заведения по согласованию с советом учащихся и родителями действительно могут ввести такое локальное ограничение.

Власти прокомментировали запрет на брюки в школах Ростовской области
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СМИ выяснили, что оно действует в Мариинской гимназии Таганрога, Чапаевской средней школе в Белокалитвинском районе и в аксайской школе №1. Девочки там могут надевать только юбки, сарафаны и платья. Причем предпочтительно длинные и темного цвета. В случае несоблюдения запрета школы грозят «административным воздействием» и звонками родителям школьниц.

Ранее в Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками.

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