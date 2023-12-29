Стало известно, где школьницам в Ростовской области запретили носить брюки

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Telegram-каналы на днях сообщили, что в разных субъектах России отдельные учебные заведения ввели ограничения для школьниц на ношение брюк. В правительстве Ростовской области не стали уточнять список таких школ в регионе. Однако заявили, что учебные заведения по согласованию с советом учащихся и родителями действительно могут ввести такое локальное ограничение.
СМИ выяснили, что оно действует в Мариинской гимназии Таганрога, Чапаевской средней школе в Белокалитвинском районе и в аксайской школе №1. Девочки там могут надевать только юбки, сарафаны и платья. Причем предпочтительно длинные и темного цвета. В случае несоблюдения запрета школы грозят «административным воздействием» и звонками родителям школьниц.
Ранее в Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками.