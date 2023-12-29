Стало известно, где школьницам в Ростовской области запретили носить брюки

Telegram-каналы на днях сообщили, что в разных субъектах России отдельные учебные заведения ввели ограничения для школьниц на ношение брюк. В правительстве Ростовской области не стали уточнять список таких школ в регионе. Однако заявили, что учебные заведения по согласованию с советом учащихся и родителями действительно могут ввести такое локальное ограничение.