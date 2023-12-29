Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Средняя цена в регионе составляет 142 рубля, а дешевле всего их покупать в Ростове, где они стоят 138 рублей за десяток. Далее идут Миллерово и Волгодонск с ценниками 139 и 141 рубль.
Дороже всего яйца обойдутся в Сальске, где местные жители платят 150 рублей за десяток. В Таганроге он стоит 147 рублей, в Шахтах — 142 рубля.
Кроме того, в Ростове оказались самые низкие в регионе цены на свинину, молоко и муку.
До этого стало известно, когда в Ростовской области упадут цены на куриные яйца. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Ранее появилась информация, что в донском регионе резко сократилось производство куриных яиц.