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Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

29 декабря 2023, 03:50
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле
В Ростовской области назвали города, где дешевле всего можно купить яйца, сообщает Ростовстат.

Средняя цена в регионе составляет 142 рубля, а дешевле всего их покупать в Ростове, где они стоят 138 рублей за десяток. Далее идут Миллерово и Волгодонск с ценниками 139 и 141 рубль.

Дороже всего яйца обойдутся в Сальске, где местные жители платят 150 рублей за десяток. В Таганроге он стоит 147 рублей, в Шахтах — 142 рубля.

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Кроме того, в Ростове оказались самые низкие в регионе цены на свинину, молоко и муку.

До этого стало известно, когда в Ростовской области упадут цены на куриные яйца. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Ранее появилась информация, что в донском регионе резко сократилось производство куриных яиц.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Волгодонск#Миллерово#Молоко#Сальск#Ростов#Яйца#Мука#Свинина
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