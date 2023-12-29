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Published Сегодня, 17:58

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На новогодних каникулах в Ростове будут работать травмпункты, кабинеты неотложной помощи и прививочные

Стало известно, как будут работать травмпункты в Ростове в новогодние праздники

29 декабря 2023, 17:58
Фото: 1MI
На новогодних каникулах в Ростове будут работать травмпункты, кабинеты неотложной помощи и прививочные
На новогодних каникулах в Ростове будут работать травмпункты, кабинеты неотложной помощи и даже прививочные, сообщила администрация города.

С 30 декабря по 9 января в Ростове во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях в усиленном режиме будут работать кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты. Там к работе приступят дежурные врачи. Медики также будут наблюдать пациентов, находящихся на диспансерном учете.

«Медицинская помощь по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно в штатном режиме», — уточнили власти.

Круглосуточно будут работать также стационары и роддома.

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Травмпункты для взрослых открыты в ГБСМП на улице Бодрой, в горбольнице №4 на Богатяновском спуске, в горбольнице №20 на Коммунистическом, поликлинике №1 на Сержантова и в ЦГБ на Ворошиловском.

Детские травмпункты будут функционировать также в горбольницах №4 и №20.

Ранее ростовчане сообщили о перегруженных пунктах выдачи маркетплейсов.

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