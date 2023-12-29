Стало известно, как будут работать травмпункты в Ростове в новогодние праздники

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
С 30 декабря по 9 января в Ростове во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях в усиленном режиме будут работать кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты. Там к работе приступят дежурные врачи. Медики также будут наблюдать пациентов, находящихся на диспансерном учете.
«Медицинская помощь по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно в штатном режиме», — уточнили власти.
Круглосуточно будут работать также стационары и роддома.
Травмпункты для взрослых открыты в ГБСМП на улице Бодрой, в горбольнице №4 на Богатяновском спуске, в горбольнице №20 на Коммунистическом, поликлинике №1 на Сержантова и в ЦГБ на Ворошиловском.
Детские травмпункты будут функционировать также в горбольницах №4 и №20.
Ранее ростовчане сообщили о перегруженных пунктах выдачи маркетплейсов.