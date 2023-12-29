Стало известно, как будут работать травмпункты в Ростове в новогодние праздники

С 30 декабря по 9 января в Ростове во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях в усиленном режиме будут работать кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты. Там к работе приступят дежурные врачи. Медики также будут наблюдать пациентов, находящихся на диспансерном учете.