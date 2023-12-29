Стало известно, какая будет погода перед Новым годом в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В пятницу, 29 декабря, в течение дня могут пройти дожди, а температура составит +7 градусов. Скорость ветра будет достигать 6 метров в секунду.
В ночь на субботу похолодает до +5 градусов, дождь все еще не прекратится. Сохранится в этот период и сильный ветер.
Днем в субботу можно будет не брать с собой на улицу зонт, так как синоптики обещают облачную погоду. Температура остановится на отметке +7 градусов.
В воскресенье, 31 декабря, снова должно быть облачно, а температура составит +5 градусов. В новогоднюю ночь похолодает до 0 градусов, осадков быть не должно.
Днем 1 января прогнозируют солнечную погоду, после чего регион в течение трех дней будет заливать дождями.
Ранее ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.