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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Стало известно, какая будет погода перед Новым годом в Ростовской области

Стало известно, какая будет погода перед Новым годом в Ростовской области

29 декабря 2023, 05:32
Фото: 1MI
В Ростовской области в последние дни этого года будет складываться пасмурная погода с температурой около 7 градусов, сообщили синоптики.

В пятницу, 29 декабря, в течение дня могут пройти дожди, а температура составит +7 градусов. Скорость ветра будет достигать 6 метров в секунду.

В ночь на субботу похолодает до +5 градусов, дождь все еще не прекратится. Сохранится в этот период и сильный ветер.

Днем в субботу можно будет не брать с собой на улицу зонт, так как синоптики обещают облачную погоду. Температура остановится на отметке +7 градусов.

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В воскресенье, 31 декабря, снова должно быть облачно, а температура составит +5 градусов. В новогоднюю ночь похолодает до 0 градусов, осадков быть не должно.

Днем 1 января прогнозируют солнечную погоду, после чего регион в течение трех дней будет заливать дождями.

Ранее ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.

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