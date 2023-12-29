Стало известно, на сколько подорожает вино в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По информации «Прайма», из-за трехкратного роста акцизов может вырасти цены на вина. Соответствующий закон был подписан в конце ноября.
«Самые дешевые вина поднимутся в цене уже в январе. А после подтянутся остальные виноделы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что импорт будет дорожать постепенно, в моменты завоза новых партий. По мнению экспертов, российские виноделы учтут эти изменения и захотят на этом сыграть.
Не исключено, что к лету вина подорожают до 30%.
Ранее цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.