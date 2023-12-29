rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Стало известно, как сильно подорожает вино в Ростовской области

Стало известно, на сколько подорожает вино в Ростовской области

29 декабря 2023, 07:16
Фото: 1MI
Стало известно, как сильно подорожает вино в Ростовской области

Вина резко подорожают в Ростовской области с 2024 года

В России, в том числе Ростовской области, с 2024 года стоимость вина может вырасти на 10-15%, сообщают СМИ.

По информации «Прайма», из-за трехкратного роста акцизов может вырасти цены на вина. Соответствующий закон был подписан в конце ноября.

«Самые дешевые вина поднимутся в цене уже в январе. А после подтянутся остальные виноделы», — сказано в сообщении.

Эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году
Узнать подробнее

Отмечается, что импорт будет дорожать постепенно, в моменты завоза новых партий. По мнению экспертов, российские виноделы учтут эти изменения и захотят на этом сыграть.

Не исключено, что к лету вина подорожают до 30%.

Ранее цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 годуУслуги эвакуаторов в Ростове подорожают на 7,2% с начала 2024 годаПроезд на автобусе из Ростова-на-Дону в Новошахтинск подорожал на 20%
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан
Вчера, 15:27
Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом
Вчера, 15:25
В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов
Вчера, 14:33
Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС
Вчера, 14:07
Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году
Вчера, 09:51
Врач назвал ростовчанам три главных правила покупки продуктов на Новый год
Вчера, 12:34