Суд снял запрет на строительство Центрального автовокзала в Ростове

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Накануне суд отменил решение о запрете строительных работ на территории старого аэропорта в Ростове. Там компания олигарха Ивана Саввиди «Агроком Холдинг» возводит Центральный автовокзал области.
Ранее с иском к компании обратилась «Донская сетевая компания». Она требовала прекратить строительные работы, так как из-за них повредилась инфраструктура компании. Также истец просил «Агроком Холдинг» за счет своих средств восстановить поврежденное оборудование.
Суд в обеспечении иска ранее запретил строительство вокзала, однако на минувшем заседании это решение отменил. Разбирательства между компаниями продолжаются.
«РБК Ростов» в «Агроком Холдинг» заявили, что уже возобновили строительные работы.
Ранее власти показали, как будет выглядеть Центральный автовокзал на месте старого аэропорта.
До этого стало известно, что у старого автовокзала на Шолохова в Ростове сменился владелец.