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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Суд решил судьбу строительства Центрального областного автовокзала в Ростове

Суд снял запрет на строительство Центрального автовокзала в Ростове

29 декабря 2023, 13:02
Фото: donland.ru
Суд решил судьбу строительства Центрального областного автовокзала в Ростове
Запрет на строительство Центрального областного автовокзала снят, к такому решению пришел Арбитражный суд Ростовской области.

Накануне суд отменил решение о запрете строительных работ на территории старого аэропорта в Ростове. Там компания олигарха Ивана Саввиди «Агроком Холдинг» возводит Центральный автовокзал области.

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Ранее с иском к компании обратилась «Донская сетевая компания». Она требовала прекратить строительные работы, так как из-за них повредилась инфраструктура компании. Также истец просил «Агроком Холдинг» за счет своих средств восстановить поврежденное оборудование.

Суд в обеспечении иска ранее запретил строительство вокзала, однако на минувшем заседании это решение отменил. Разбирательства между компаниями продолжаются.
«РБК Ростов» в «Агроком Холдинг» заявили, что уже возобновили строительные работы.

Ранее власти показали, как будет выглядеть Центральный автовокзал на месте старого аэропорта.

До этого стало известно, что у старого автовокзала на Шолохова в Ростове сменился владелец.

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