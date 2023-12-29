«Терпеть это нельзя»: Голубев высказал «Автодору» за ямы на М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
На днях из-за ямочного ремонта на М-4 «Дон» образовались огромные пробки. Их протяженность в час пик достигала 30 километров. Водители простаивали в заторе часами.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообщался с руководством компании «Автодор», отвечающей за состояние трассы. В правительстве заявили, что глава региона высказал «жесткую критику относительно сложившейся ситуации».
В частности, он рассказал о массовых жалобах водителей на ямы и пробки. Через трассу проходит большой поток машин на юг страны, а потому она должна отвечать всем нормам комфорта и безопасности.
«Терпеть это нельзя, особенно, учитывая, что М-4 — очень загруженная дорога, нагрузка на нее в Ростовской области значительно выросла из-за большого количества тяжелого транспорта», — говорит Голубев.
Ранее сообщалось, что водителей в Ростовской области массово проверяют на трезвость перед Новым годом.