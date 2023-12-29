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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

«Терпеть это нельзя»: Голубев высказал «Автодору» за ямы на М-4 в Ростовской области

«Терпеть это нельзя»: Голубев высказал «Автодору» за ямы на М-4 в Ростовской области

29 декабря 2023, 15:01
Фото: donland.ru
«Терпеть это нельзя»: Голубев высказал «Автодору» за ямы на М-4 в Ростовской области

Голубев высказал «Автодору» жесткую критику за ямы на М-4 в Ростовской области

Водители регулярно жалуются на ямы на М-4 «Дон», ситуацию необходимо срочно менять, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На днях из-за ямочного ремонта на М-4 «Дон» образовались огромные пробки. Их протяженность в час пик достигала 30 километров. Водители простаивали в заторе часами.

Водители встали в многочасовую пробку на М-4 «Дон». Показываем участок на карте
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообщался с руководством компании «Автодор», отвечающей за состояние трассы. В правительстве заявили, что глава региона высказал «жесткую критику относительно сложившейся ситуации».

В частности, он рассказал о массовых жалобах водителей на ямы и пробки. Через трассу проходит большой поток машин на юг страны, а потому она должна отвечать всем нормам комфорта и безопасности.

На днях из-за ямочного ремонта на М-4 «Дон» образовались огромные пробки.На днях из-за ямочного ремонта на М-4 «Дон» образовались огромные пробки.
На днях из-за ямочного ремонта на М-4 «Дон» образовались огромные пробки.
Фото: ГК «Автодор»

«Терпеть это нельзя, особенно, учитывая, что М-4 — очень загруженная дорога, нагрузка на нее в Ростовской области значительно выросла из-за большого количества тяжелого транспорта», — говорит Голубев.

Ранее сообщалось, что водителей в Ростовской области массово проверяют на трезвость перед Новым годом.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Происшествия
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