rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Ростове музыкальный театр планирует потратить более 570 млн рублей в 2024 году

В Ростове музыкальный театр планирует потратить более 570 млн рублей в 2024 году

29 декабря 2023, 10:44
Фото: БИБЛИОТЕКАРЬ/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове музыкальный театр планирует потратить более 570 млн рублей в 2024 году
В Ростове государственный музыкальный театр планирует потратить более 570 миллионов рублей в течение 2024 года, подробности опубликовали на портале госзакупок.

В пятницу, 29 декабря, стало известно, что Ростовский государственный музыкальный театр подготовил план-график на 2024 год, согласно которому в будущем году учреждение культуры собирается потратить более 571 миллиона рублей.

«Жалуюсь на репертуар»: король смеха из ростовского театра «Гротеск» Владимир Хенкин
Узнать подробнее

Деньги пойдут на строительство и ремонт, в том числе проектирование, стройконтроль и авторский надзор объектов строительства на территории здания на улице Большой Садовой, 134-140, кроме того, заметная часть средств пойдет и на аренду нежилых помещений, капитальный ремонт прилегающих к театру территорий, услуги по уходу за зелеными насаждениями у театра, а также покупку мебели.

Ранее стало известно, что Госэкспертиза одобрила проект нового этапа реставрации театра драмы имени Максима Горького.

Читайте также:
Как художник Сарьян сотрудничал с Ростовском театром драмы имени М. ГорькогоВ Ростове продолжат реставрацию театра драмы имени ГорькогоРостовская епархия вернет здание кукольного театра в Ростове в собственность региона
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Госзакупки#Строительство#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Госзакупки Ростовской области#Благоустройство в Ростове#18+#Музыкальный театр#Происшествия
Подпишитесь
Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 11:55
Прокурора арестовали в Ростове-на-Дону за избиение офицера Росгвардии
Сегодня, 11:56
Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в Новый год
Сегодня, 10:48
В Ростовской области будут судить фермера, порубившего котят лопатой
Сегодня, 11:57
В Ростовской области осудили мужчину, который обматерил следователя
Сегодня, 11:58
«Россельхозбанк» сможет вернуть 148 рублей из потерянных 40 млн в Ростовской области
Сегодня, 12:00