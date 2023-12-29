В Ростове музыкальный театр планирует потратить более 570 млн рублей в 2024 году

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
В пятницу, 29 декабря, стало известно, что Ростовский государственный музыкальный театр подготовил план-график на 2024 год, согласно которому в будущем году учреждение культуры собирается потратить более 571 миллиона рублей.
Деньги пойдут на строительство и ремонт, в том числе проектирование, стройконтроль и авторский надзор объектов строительства на территории здания на улице Большой Садовой, 134-140, кроме того, заметная часть средств пойдет и на аренду нежилых помещений, капитальный ремонт прилегающих к театру территорий, услуги по уходу за зелеными насаждениями у театра, а также покупку мебели.
Ранее стало известно, что Госэкспертиза одобрила проект нового этапа реставрации театра драмы имени Максима Горького.