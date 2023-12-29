В Ростове музыкальный театр планирует потратить более 570 млн рублей в 2024 году

Деньги пойдут на строительство и ремонт, в том числе проектирование, стройконтроль и авторский надзор объектов строительства на территории здания на улице Большой Садовой, 134-140, кроме того, заметная часть средств пойдет и на аренду нежилых помещений, капитальный ремонт прилегающих к театру территорий, услуги по уходу за зелеными насаждениями у театра, а также покупку мебели.