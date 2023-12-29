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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Главную елку открыли в центре Ростова. Показываем, как она выглядит

В Ростове зажгли главную городскую елку. Показываем, как это было

29 декабря 2023, 15:27
Фото: rostovgazeta.ru
Главную елку открыли в центре Ростова. Показываем, как она выглядит
В Ростове рядом с парком Горького открыли главную городскую елку, RostovGazeta публикует репортаж с места событий.

Сегодня в Ростове состоялось торжественное открытие городской елки. Она по традиции расположилась на входе в парк имени Горького. На мероприятии присутствовали горожане, представители СМИ и аниматоры, одетые в новогодние елки, снеговиков и даже самовар.

Фото: rostovgazeta.ru

Елку украшена многочисленными гирляндами и игрушками в виде снежинок. Рядом с елкой установили также другие новогодние декорации и сцену. Жителей поздравили творческие коллективы, помимо этого для них подготовили тематические викторины и конкурсы.

Ранее сообщалось, что Спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%.

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