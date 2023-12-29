В Ростове зажгли главную городскую елку. Показываем, как это было

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Сегодня в Ростове состоялось торжественное открытие городской елки. Она по традиции расположилась на входе в парк имени Горького. На мероприятии присутствовали горожане, представители СМИ и аниматоры, одетые в новогодние елки, снеговиков и даже самовар.
Елку украшена многочисленными гирляндами и игрушками в виде снежинок. Рядом с елкой установили также другие новогодние декорации и сцену. Жителей поздравили творческие коллективы, помимо этого для них подготовили тематические викторины и конкурсы.
Ранее сообщалось, что Спрос на новогодние игрушки времен СССР вырос в Ростове на 60%.