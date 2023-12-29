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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

В Ростовской области будут судить фермера, порубившего котят лопатой

В Ростовской области будут судить фермера, порубившего котят лопатой

29 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить фермера, порубившего котят лопатой
В Ростовской области предстанет перед судом Владимир Шевцов, который убил маленьких котят, мешающих загону овец, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В Орловском районном суде Ростовской области приняли к рассмотрению уголовное дело против дончанина Владимира Шевцова, обвиняемого в жестоком убийстве животных.

Следователи представили версию, согласно которой 10 октября 2023 года Шевцов находился на хозяйственном дворе и загонял овец. В этот момент ему помешали собственные беспородные котята, недавно достигшие возраста 1,5 месяца. Вместо того, чтобы отогнать заигравшихся котят, мужчина взял деревянную палку и нанес по одному удару каждому из котят, после чего взял штыковую лопату и нанес по четыре удара по голове и шее обоим животным. Это привело к мучительной гибели котят, вызванных рублеными ранами головы и шеи.

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«Постановлением судьи Орловского районного суда Ростовской области Лазуревской В.Ф. судебное заседание назначено на 9 января 2024 года», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области рассказали об издевательствах над животными.

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