В Ростовской области будут судить фермера, порубившего котят лопатой

Следователи представили версию, согласно которой 10 октября 2023 года Шевцов находился на хозяйственном дворе и загонял овец. В этот момент ему помешали собственные беспородные котята, недавно достигшие возраста 1,5 месяца. Вместо того, чтобы отогнать заигравшихся котят, мужчина взял деревянную палку и нанес по одному удару каждому из котят, после чего взял штыковую лопату и нанес по четыре удара по голове и шее обоим животным. Это привело к мучительной гибели котят, вызванных рублеными ранами головы и шеи.