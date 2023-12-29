В Ростовской области осудили мужчину, который обматерил следователя

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Конфликт произошел в 2022 году возле здания Волгодонского районного суда. Здесь Заходякин публично начал оскорблять следователя по особо важным делам.
Мужчина не стеснялся в выражениях и ругался матом, в том числе он прошелся по личность потерпевшей. После этого возбудили уголовное дело и теперь огласили приговор.
Обвиняемому назначили штраф в размере 37 тысяч рублей. Однако суд учел, что у фигуранта с января по конец мая 2023 года был запрет определенных действий, из-за чего ему смягчили наказание.
В результате Заходякину придется выплатить 25 тысяч рублей.
Ранее в Таганроге уволили педагога, обещавшую «набить морду» журналистке.