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В Ростовской области осудили мужчину, который обматерил следователя

В Ростовской области осудили мужчину, который обматерил следователя

29 декабря 2023, 11:58
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области осудили мужчину, который обматерил следователя
В Ростовской области огласили приговор в отношении Дмитрия Заходякина, который оскорбил следователя, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Конфликт произошел в 2022 году возле здания Волгодонского районного суда. Здесь Заходякин публично начал оскорблять следователя по особо важным делам.

Мужчина не стеснялся в выражениях и ругался матом, в том числе он прошелся по личность потерпевшей. После этого возбудили уголовное дело и теперь огласили приговор.

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Обвиняемому назначили штраф в размере 37 тысяч рублей. Однако суд учел, что у фигуранта с января по конец мая 2023 года был запрет определенных действий, из-за чего ему смягчили наказание.

В результате Заходякину придется выплатить 25 тысяч рублей.

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