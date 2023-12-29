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В Сербии продолжаются протесты: протестанты устанавливают палатки

29 декабря 2023, 16:14
Протесты в Сербии, вызванные несогласием с результатами парламентских выборов, продолжаются и 29 декабря. Организаторы сообщили заранее о своих планах и теперь демонстранты начали устанавливать палатки в центре Белграда.

Во время шествия 27 декабря было объявлено о намерении провести 24-часовую блокировку улиц Белграда. Демонстрантов попросили принести в пятницу палатки, спальные мешки и одеяла, пишет RTVI.

Досрочные парламентские выборы в Сербии состоялись 17 декабря. По официальным данным, победу одержала правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» с результатом в 46,67% голосов. Оппозиционная проевропейская коалиция «Сербия против насилия» заняла второе место с 23,63% голосов. Третье место заняла коалиция «Ивица Дачич — премьер Сербии».

Проигравшая коалиция «Сербия против насилия», которая объединила значительную часть проевропейской оппозиции, пытается оспорить результаты голосования. Они обвиняют власти в использовании административного ресурса, подкупе избирателей и организации фальсификаций на избирательных участках в Белграде.

Республиканская избирательная комиссия согласилась провести повторное голосование на 28 избирательных участках, где невозможно установить результаты или они были отменены. Новое голосование состоится 30 декабря с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 22:00 мск).

Тем не менее, после выборов в Сербии возникли протесты и столкновения с полицией на улицах. Оппозиция пыталась проникнуть в государственные учреждения, в ответ полиция использовала слезоточивый газ для разгона протестующих.

#Общество
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