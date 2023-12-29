В Сербии продолжаются протесты: протестанты устанавливают палатки

Республиканская избирательная комиссия согласилась провести повторное голосование на 28 избирательных участках, где невозможно установить результаты или они были отменены. Новое голосование состоится 30 декабря с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 22:00 мск).