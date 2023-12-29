rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Власти Ростова объяснились за «загоревшийся» во время движения автобус

Власти Ростова оправдались за «загоревшийся» во время движения автобус

29 декабря 2023, 17:24
Фото: 1MI
Власти Ростова объяснились за «загоревшийся» во время движения автобус
У любого транспортного средства может произойти поломка во время движения, заявила пресс-служба МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

Жители Ростова минувшим вечером сообщили, что в автобусе №71 произошло задымлений, а в самом салоне потекло масло. Пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт.

МУП МТК «Ростовпассажиртранс», обслуживающий маршрут №71, в комментариях в Telegram сообщило, что на деле у автобуса произошла течь охлаждающей жидкости из лопнувшего патрубка в закрытом моторном отсеке. При этом автобус выходил на линию после технического осмотра.

«В процессе работы на маршруте может произойти поломка (как у любого транспортного средства)», — следует из ответа «Ростовпассажиртранс».

В Ростове в новогодние праздники изменится расписание общественного транспорта
Узнать подробнее

Там добавили, что автобус сняли с линии и отправили на ремонт, а вместе него вышел резервный автобус.

Ранее в Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега».

Читайте также:
В Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега»Власти Ростова купят еще 35 электробусов в 2024 годуВ Ростове на городские маршруты вышли 42 новых автобуса
#Город#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области ждет дорогое вино и вокзал на месте аэропорта
Сегодня, 14:40
Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло
Сегодня, 14:38
«Какая гадость!»: сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»
Сегодня, 13:43
В Ростове зажгли главную городскую елку. Показываем, как это было
Сегодня, 15:27
Куда уехать из Ростова на зимних каникулах
Сегодня, 07:19
Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 11:55