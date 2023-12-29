Власти Ростова оправдались за «загоревшийся» во время движения автобус

МУП МТК «Ростовпассажиртранс», обслуживающий маршрут №71, в комментариях в Telegram сообщило, что на деле у автобуса произошла течь охлаждающей жидкости из лопнувшего патрубка в закрытом моторном отсеке. При этом автобус выходил на линию после технического осмотра.