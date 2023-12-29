Власти Ростова оправдались за «загоревшийся» во время движения автобус

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Жители Ростова минувшим вечером сообщили, что в автобусе №71 произошло задымлений, а в самом салоне потекло масло. Пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт.
МУП МТК «Ростовпассажиртранс», обслуживающий маршрут №71, в комментариях в Telegram сообщило, что на деле у автобуса произошла течь охлаждающей жидкости из лопнувшего патрубка в закрытом моторном отсеке. При этом автобус выходил на линию после технического осмотра.
«В процессе работы на маршруте может произойти поломка (как у любого транспортного средства)», — следует из ответа «Ростовпассажиртранс».
Там добавили, что автобус сняли с линии и отправили на ремонт, а вместе него вышел резервный автобус.
Ранее в Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега».