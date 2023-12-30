Астрологи и экономисты поделились прогнозом на курс доллара в 2024 году

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Авторы издания напомнили, что прогнозы экономистов относительно курсов зарубежных валют и позиции рубля на 2023 год не оправдались. В начале 2023 года эксперты со скептицизмом воспринимали предсказания о соотношении доллара к рублю 1:100, ожидая, что максимальная стоимость доллара для россиян остановится на отметке 75 рублей.
Сейчас экономисты ограничиваются прогнозами на первое полугодие 2024 года. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков уверен, что в первом квартале 2024 года следует ожидать доллар по 90-100 рублей, с перспективой его укрепления на 10 рублей в дальнейшем.
На стоимость зарубежной валюты для россиян, по его мнению, продолжит влиять геополитика с объемами торговли, динамикой экспорта и импорта, а также цены на нефть, инфляция и ключевая ставка.
Независимый финансовый аналитик Константин Церазов напротив уверен, что в начале следующего года доллар будет колебаться от 88 до 95 рублей, однако к третьему кварталу 2024 года американская валюта может «подорожать» до 115 рублей.
Прогнозы астрологов отличаются от прогнозов экономистов. Хотя астрологи не возлагают особых надежд на укрепление рубля, они предполагают, что 2024 год окажется для рубля достаточно спокойным.
Так астролог и создательница школы «11 дом» Екатерина Дятлова рассказала, что, по ее прогнозам, в наступающем году курс рубля останется достаточно стабильным и не вырастет намного больше текущих показателей.
Ее коллега Наталья Сова наоборот ожидает больших перемен, а также неопределенную финансовую «турбулентность» в апреле 2024 года. «Возможна новая валюта и вообще новые векторы ценностей. Есть вероятность, что все больший вес будет иметь юань, а доллар ослабнет. Простой человек ощутит эти перемены через скачки цен», — рассказала астролог.
Ранее стало известно, когда ожидать падение курса рубля.