Астрологи и экономисты поделились прогнозом на курс доллара в 2024 году

Ее коллега Наталья Сова наоборот ожидает больших перемен, а также неопределенную финансовую «турбулентность» в апреле 2024 года. «Возможна новая валюта и вообще новые векторы ценностей. Есть вероятность, что все больший вес будет иметь юань, а доллар ослабнет. Простой человек ощутит эти перемены через скачки цен», — рассказала астролог.