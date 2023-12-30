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Футболист Роналдо может войти в состав ФК «Ростов»

Футболист Роналдо может войти в состав ФК «Ростов»

30 декабря 2023, 10:21
Фото: 1MI
Футболист Роналдо может войти в состав ФК «Ростов»
В ФК «Ростов» планируют заключить контракт с нападающим «Левски» Роналдо, об этом сообщил портал «RT на русском».

В субботу, 30 декабря, стало известно, что нападающий «Левски» Роналдо может подписать контракт с футбольным клубом «Ростов». По данным издания, в случае достижения договоренности за трансфер игрока придется заплатить два миллиона евро, а срок контракта составит 4,5 года.

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Согласно открытым данным, Роналдо дебютировал в основном составе три года назад, за это время он сменил два клуба. По данным издания, за этот сезон футболист провел 24 матча во всех турнирах, что позволило ему забить семь мячей. Контракт Роналдо Сесар Соареш дос Сантоса с «Левски» действует до 2025 года.

Информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее стало известно, что главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин может покинуть клуб будущей весной.

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