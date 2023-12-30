Футболист Роналдо может войти в состав ФК «Ростов»

Согласно открытым данным, Роналдо дебютировал в основном составе три года назад, за это время он сменил два клуба. По данным издания, за этот сезон футболист провел 24 матча во всех турнирах, что позволило ему забить семь мячей. Контракт Роналдо Сесар Соареш дос Сантоса с «Левски» действует до 2025 года.