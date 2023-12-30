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ГИБДД предупредили дончан об опасном тумане на дорогах Ростовской области

ГИБДД предупредили дончан об опасном тумане на дорогах Ростовской области

30 декабря 2023, 16:15
Фото: 1MI
ГИБДД предупредили дончан об опасном тумане на дорогах Ростовской области
В Ростовской области автомобилистов предупредили о густом тумане на донских дорогах, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Представители ГИБДД сообщили, в ближайшие сутки в Ростовской области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия, которые повысят риски возникновения ДТП. Речь идет о плотном тумане, из-за которого видимость сокращается до 500-200 метров.

Госавтоинспекция призывает водителей проявить осторожность на дорогах Ростовской области, не превышать допустимую скорость, а пешеходам переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.

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Водителям напоминают, что при ухудшении видимости им следует увеличить дистанцию с другим транспортом, не совершать обгоны и быть предельно внимательными у пешеходных переходов и на перекрестках.

Ранее ростовчанам рассказали, какой будет погода 31 декабря.

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