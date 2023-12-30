ГИБДД предупредили дончан об опасном тумане на дорогах Ростовской области

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Представители ГИБДД сообщили, в ближайшие сутки в Ростовской области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия, которые повысят риски возникновения ДТП. Речь идет о плотном тумане, из-за которого видимость сокращается до 500-200 метров.
Госавтоинспекция призывает водителей проявить осторожность на дорогах Ростовской области, не превышать допустимую скорость, а пешеходам переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.
Водителям напоминают, что при ухудшении видимости им следует увеличить дистанцию с другим транспортом, не совершать обгоны и быть предельно внимательными у пешеходных переходов и на перекрестках.
Ранее ростовчанам рассказали, какой будет погода 31 декабря.