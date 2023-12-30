Госэкспертиза позволила отремонтировать переход с мозаикой в центре Ростова

В пятницу, 29 декабря, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовало положительное заключение по проекту капитального ремонта одного из ОКН в Ростове. Речь идет о капитальном ремонте подземного пешеходного перехода с мозаичными панно, сам переход находится неподалеку от Центрального рынка — на перекрестке проспекта Буденновского с улицей Московской. Подземный переход собираются отреставрировать и приспособить для современного использования.