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Госэкспертиза позволила отремонтировать переход с мозаикой в центре Ростова

Госэкспертиза позволила отремонтировать переход с мозаикой в центре Ростова

30 декабря 2023, 09:09
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Госэкспертиза позволила отремонтировать переход с мозаикой в центре Ростова
Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта подземного перехода с мозаичными панно на перекрестке проспекта Буденновского с улицей Московской в Ростове, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 29 декабря, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовало положительное заключение по проекту капитального ремонта одного из ОКН в Ростове. Речь идет о капитальном ремонте подземного пешеходного перехода с мозаичными панно, сам переход находится неподалеку от Центрального рынка — на перекрестке проспекта Буденновского с улицей Московской. Подземный переход собираются отреставрировать и приспособить для современного использования.

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Заказчиком выступает муниципальное специализированное унитарное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. Сроки реализации проекта капитального ремонта пока неизвестны.

Ранее в Ростове пересмотрели проект реставрации уникальных мозаичных переходов.

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