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Губернатор Ростовской области назвал бесчеловечной атаку ВСУ по Белгороду

Губернатор Ростовской области назвал бесчеловечной атаку ВСУ по Белгороду

30 декабря 2023, 16:57
Фото: Midjourney
Губернатор Ростовской области назвал бесчеловечной атаку ВСУ по Белгороду
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал бесчеловечным нападение ВСУ на Белгород, комментарий глава региона опубликовал в личном Telegram-канале.
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СВО

В субботу, 30 декабря, власти Белгородской области объявили о том, что украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. В городе начала работать тревога, сам Белгород находился под обстрелами в течение нескольких часов.

По данным портала ТАСС, 30 декабря ракетные удары прервали жизни 14 россиян, в том числе двух детей, и ранили более 100 местных жителей, из них 15 несовершеннолетние.

Очевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабря
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования жителям приграничного с Украиной региона, назвав произошедшее бесчеловечным и циничным.

«Бесчеловечно наносить удары по мирному городу, мирным жителям. Особенно цинично делать это накануне праздника», — заявил Василий Голубев, добавив, что дончане желают согражданам скорейшего выздоровления и скорбят об утраченных жизнях.

Ранее в Ростовской области появились слухи о работе систем ПВО 30 декабря, однако информация так и не получила официального подтверждения.

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