Губернатор Ростовской области назвал бесчеловечной атаку ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 16:59
В субботу, 30 декабря, власти Белгородской области объявили о том, что украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. В городе начала работать тревога, сам Белгород находился под обстрелами в течение нескольких часов.
По данным портала ТАСС, 30 декабря ракетные удары прервали жизни 14 россиян, в том числе двух детей, и ранили более 100 местных жителей, из них 15 несовершеннолетние.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования жителям приграничного с Украиной региона, назвав произошедшее бесчеловечным и циничным.
«Бесчеловечно наносить удары по мирному городу, мирным жителям. Особенно цинично делать это накануне праздника», — заявил Василий Голубев, добавив, что дончане желают согражданам скорейшего выздоровления и скорбят об утраченных жизнях.
Ранее в Ростовской области появились слухи о работе систем ПВО 30 декабря, однако информация так и не получила официального подтверждения.