Какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние выходные 2023 года

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В субботу, 30 декабря, жителей Ростова-на-Дону ожидает пасмурная погода без существенных осадков. В течение дня в городе будет дуть порывистый ветер скоростью до 13 метров в секунду, при этом температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов.
В последний день 2023 года ожидается ухудшение погодных условий. Ночью похолодает до +3 градусов, на Ростов опустится туман и прольются дожди. Ветер останется там же сильным, а дневная температура воздуха не поднимется выше +6 градусов.
При этом 1 января 2024 года резко похолодает, ночью ударят заморозки до -2 градусов, которые будут сопровождаться туманом и сильным ветром. Осадков на территории города не ожидается.
Ранее синоптики предсказали дончанам мощные магнитные бури в новогодние праздники.