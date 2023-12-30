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Published Сегодня, 07:10

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Какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние выходные 2023 года

Какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние выходные 2023 года

30 декабря 2023, 07:10
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние выходные 2023 года

Туман и дожди накроют Ростов-на-Дону в последние выходные 2023 года

В Ростове к Новому году пройдут дожди и похолодает до -2 градусов, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В субботу, 30 декабря, жителей Ростова-на-Дону ожидает пасмурная погода без существенных осадков. В течение дня в городе будет дуть порывистый ветер скоростью до 13 метров в секунду, при этом температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов.

В последний день 2023 года ожидается ухудшение погодных условий. Ночью похолодает до +3 градусов, на Ростов опустится туман и прольются дожди. Ветер останется там же сильным, а дневная температура воздуха не поднимется выше +6 градусов.

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При этом 1 января 2024 года резко похолодает, ночью ударят заморозки до -2 градусов, которые будут сопровождаться туманом и сильным ветром. Осадков на территории города не ожидается.

Ранее синоптики предсказали дончанам мощные магнитные бури в новогодние праздники.

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