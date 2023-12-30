Какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние выходные 2023 года

В субботу, 30 декабря, жителей Ростова-на-Дону ожидает пасмурная погода без существенных осадков. В течение дня в городе будет дуть порывистый ветер скоростью до 13 метров в секунду, при этом температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов.