Очевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабря

Однако, обращаем внимание, что достоверность видео пока не подтвердилась, также сложно сказать, где и когда оно было снято, сообщения могут оказаться недостоверными. Официальной информации относительно инцидента, какую обычно публикует губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также других заявлений о работе ПВО от жителей Ростовской области не поступало, данные уточняются.