Очевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабря

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В субботу, 30 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео, на котором запечатлены инверсионные следы в небе. По словам авторов канала, видео сняли на территории Ростовской области, а системы ПВО отработали до 17.00 мск.
Однако, обращаем внимание, что достоверность видео пока не подтвердилась, также сложно сказать, где и когда оно было снято, сообщения могут оказаться недостоверными. Официальной информации относительно инцидента, какую обычно публикует губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также других заявлений о работе ПВО от жителей Ростовской области не поступало, данные уточняются.
Обращаем внимание, что утром 30 декабря ВСУ уже произвели атаки по Курской и Белгородской областям. Так, например, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале объявил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. По предварительным оценкам, погибли два ребенка, пострадали несколько человек. Сигнал ракетной опасности в городе отменили только к 16.25 мск.