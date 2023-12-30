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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Очевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабря

Очевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабря

30 декабря 2023, 15:04
Фото: Midjourney
Очевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабря
В Ростовской области появилась информация о работе систем ПВО днем 30 декабря, об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.
Сюжет
СВО

В субботу, 30 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео, на котором запечатлены инверсионные следы в небе. По словам авторов канала, видео сняли на территории Ростовской области, а системы ПВО отработали до 17.00 мск.

Однако, обращаем внимание, что достоверность видео пока не подтвердилась, также сложно сказать, где и когда оно было снято, сообщения могут оказаться недостоверными. Официальной информации относительно инцидента, какую обычно публикует губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также других заявлений о работе ПВО от жителей Ростовской области не поступало, данные уточняются.

Фото для иллюстрации
Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / Midjourney

Обращаем внимание, что утром 30 декабря ВСУ уже произвели атаки по Курской и Белгородской областям. Так, например, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале объявил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. По предварительным оценкам, погибли два ребенка, пострадали несколько человек. Сигнал ракетной опасности в городе отменили только к 16.25 мск.

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Напомним, накануне дончане слышали над Таганрогом звуки, похожие на взрывы.

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