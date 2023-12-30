Оливье и фрикасе: что предпочитают есть дончане на Новый год

Жители Ростовской области рассказали интервьюерам, что при подготовке новогоднего застолья они чаще всего готовят салат «Оливье» (32,3%), второе место в рейтинге популярных блюд занимают салаты и горячее из рыбы (19,3%), в тройку лидеров также вошли горячие блюда из дичи и птицы (12,3%).