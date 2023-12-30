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Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 15:42

Оливье и фрикасе: что предпочитают есть дончане на Новый год

Оливье и фрикасе: что предпочитают есть дончане на Новый год

30 декабря 2023, 15:40
Фото: Midjourney
Оливье и фрикасе: что предпочитают есть дончане на Новый год

Аналитики выяснили гастрономические предпочтения жителей Ростовской области

В Ростовской области аналитики одного из вузов выяснили гастрономические предпочтения дончан и назвали самые популярные новогодние блюда, об этом сообщила пресс-служба донского университета.

Исследователи ЮФУ опросили жителей Ростовской области различных возрастных категорий и уровней дохода, чтобы выяснить вкусовые предпочтения, пищевые привычки и традиции подготовки новогоднего стола.

Аналитики выяснили, что больше половины дончан (57,3%) отдают предпочтение традиционной кухне, по 40,4% заявили, что любят национальную кухню или сытную еду без изысков. Здоровое питание выбирают меньше трети жителей Ростовской области (28,7%), меньше 20% готовы к смелым экспериментам со вкусами пищи и необычным сочетаниям.

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Жители Ростовской области рассказали интервьюерам, что при подготовке новогоднего застолья они чаще всего готовят салат «Оливье» (32,3%), второе место в рейтинге популярных блюд занимают салаты и горячее из рыбы (19,3%), в тройку лидеров также вошли горячие блюда из дичи и птицы (12,3%).

Аналитики также отметили, что жители Ростовской области достаточно равнодушны к сладкому, но готовы к кулинарным экспериментам с блюдами других культур, например, экзотическими салатами, говядиной веллингтон, фрикасе, бешбармаком и другими блюдами.

Ранее в Ростове очевидцы сообщили, что магазины стали прятать ценники куриных яиц от покупателей.

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