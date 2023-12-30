Оливье и фрикасе: что предпочитают есть дончане на Новый год

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Исследователи ЮФУ опросили жителей Ростовской области различных возрастных категорий и уровней дохода, чтобы выяснить вкусовые предпочтения, пищевые привычки и традиции подготовки новогоднего стола.
Аналитики выяснили, что больше половины дончан (57,3%) отдают предпочтение традиционной кухне, по 40,4% заявили, что любят национальную кухню или сытную еду без изысков. Здоровое питание выбирают меньше трети жителей Ростовской области (28,7%), меньше 20% готовы к смелым экспериментам со вкусами пищи и необычным сочетаниям.
Жители Ростовской области рассказали интервьюерам, что при подготовке новогоднего застолья они чаще всего готовят салат «Оливье» (32,3%), второе место в рейтинге популярных блюд занимают салаты и горячее из рыбы (19,3%), в тройку лидеров также вошли горячие блюда из дичи и птицы (12,3%).
Аналитики также отметили, что жители Ростовской области достаточно равнодушны к сладкому, но готовы к кулинарным экспериментам с блюдами других культур, например, экзотическими салатами, говядиной веллингтон, фрикасе, бешбармаком и другими блюдами.
Ранее в Ростове очевидцы сообщили, что магазины стали прятать ценники куриных яиц от покупателей.