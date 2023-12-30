Приключения Шурика или Гарри: что будут смотреть ростовчане в новогодние праздники

Так каждый пятый опрошенный (22%) сообщил, что планирует посвятить время просмотру советской новогодней классики, а именно фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика», «Девчата» и «Служебный роман».