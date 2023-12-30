Приключения Шурика или Гарри: что будут смотреть ростовчане в новогодние праздники

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Аналитики портала по поиску работы и персонала опросили 1,6 тысячи респондентов из 398 городов страны, чтобы выяснить, какие фильмы и сериалы собираются смотреть россияне во время новогодних праздников.
Так каждый пятый опрошенный (22%) сообщил, что планирует посвятить время просмотру советской новогодней классики, а именно фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика», «Девчата» и «Служебный роман».
Еще 13% респондентов заявили, что готовы пересмотреть всю серию фильмов «Гарри Поттер», «Властелин Колец», хотят посмотреть «Аватара», «Барби» и «Дюну» и будут рады устроить киномарафон по «Игре Престолов», «Доктору Кто» и сериалу «Доктор Хаус».
Еще 9% респондентов сообщили, что потратят время выходных на просмотр «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холопа» и «Тещи». Почти столько же людей решили пересмотреть рождественскую классику «Один дома», «Гринч» и «Трудный ребенок».
Ранее в Ростове цены на новогодние деревья взлетели до 30 тысяч рублей.