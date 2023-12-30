Производитель авиаоборудования судится с таганрогским заводом за 50,7 млн рублей

Согласно данным системы «СПАРК — Interfax», АО МНПК «АВИОНИКА» специализируется на производстве наземных тренажеров для летчиков, выпускает вертолеты, самолеты, а также комплектующие для летательных и космических аппаратов, а также занимается обслуживанием и ремонтом летательных аппаратов, включая космические. В сферы деятельности также включили научные исследования и разработки, а также обучение управлению плавательными и воздушными судами. Выручка компании от продаж по итогам прошлого года составила 1,85 миллиарда рублей.