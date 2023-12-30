rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Производитель авиаоборудования судится с таганрогским заводом за 50,7 млн рублей

Производитель авиаоборудования судится с таганрогским заводом за 50,7 млн рублей

30 декабря 2023, 06:40
Фото: ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»
Производитель авиаоборудования судится с таганрогским заводом за 50,7 млн рублей
В Ростовской области авиазавод «ТАНТК имени Г. М. Бериева» получил иск от производителя авиационного оборудования и техники, данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

В середине декабря АО Московский научно-производственный комплекс «АВИОНИКА» имени О. В. Успенского обратился в суд с иском против ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева». Московская компания желает получить от донского авиазавода задолженность в размере 50,76 миллиона рублей.

Исковое заявление приняли к производству, однако что именно сформировало задолженность ТАНТК в опубликованном определении указано не было. Первое заседание по делу состоится 23 января, к этому моменту ТАНТК должен подготовить отзыв на исковое заявление и необходимые для суда документы.

Экс-гендиректор ТАНТК Юрию Грудинину дали шесть лет колонии
Узнать подробнее

Согласно данным системы «СПАРК — Interfax», АО МНПК «АВИОНИКА» специализируется на производстве наземных тренажеров для летчиков, выпускает вертолеты, самолеты, а также комплектующие для летательных и космических аппаратов, а также занимается обслуживанием и ремонтом летательных аппаратов, включая космические. В сферы деятельности также включили научные исследования и разработки, а также обучение управлению плавательными и воздушными судами. Выручка компании от продаж по итогам прошлого года составила 1,85 миллиарда рублей.

Ранее Росгвардия обратилась в суд, чтобы отсудить у ТАНТК задолженность в размере более трех миллионов рублей.

Читайте также:
Оборонка, долги и унитазы: за что судился бизнес Ростовской области в ноябреЭкс-главу авиазавода в Таганроге убрали из соавторов изобретения самолета Бе-200Модернизированный в Таганроге летающий радар помог ликвидировать самолеты ВСУ
#Город#Ростовская область#Таганрог#Суд#Надежда Пустяк#Оборонные предприятия#Последние новости Ростова на сегодня#18+#ТАНТК имени Г.М. Бериева#Росгвардия#Выручка#Арбитражный суд#Документы#Заседание#Иск#Научные исследования#Происшествия#Оборонные заводы Ростовской области#Самолеты#Вертолеты
Подпишитесь
Жителей Ростовской области ждет дорогое вино и вокзал на месте аэропорта
Вчера, 14:40
Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло
Вчера, 14:38
«Какая гадость!»: сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»
Вчера, 13:43
В Ростове зажгли главную городскую елку. Показываем, как это было
Вчера, 15:27
Куда уехать из Ростова на зимних каникулах
Вчера, 07:19
Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области
Вчера, 11:55