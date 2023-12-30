Производитель авиаоборудования судится с таганрогским заводом за 50,7 млн рублей

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В середине декабря АО Московский научно-производственный комплекс «АВИОНИКА» имени О. В. Успенского обратился в суд с иском против ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева». Московская компания желает получить от донского авиазавода задолженность в размере 50,76 миллиона рублей.
Исковое заявление приняли к производству, однако что именно сформировало задолженность ТАНТК в опубликованном определении указано не было. Первое заседание по делу состоится 23 января, к этому моменту ТАНТК должен подготовить отзыв на исковое заявление и необходимые для суда документы.
Согласно данным системы «СПАРК — Interfax», АО МНПК «АВИОНИКА» специализируется на производстве наземных тренажеров для летчиков, выпускает вертолеты, самолеты, а также комплектующие для летательных и космических аппаратов, а также занимается обслуживанием и ремонтом летательных аппаратов, включая космические. В сферы деятельности также включили научные исследования и разработки, а также обучение управлению плавательными и воздушными судами. Выручка компании от продаж по итогам прошлого года составила 1,85 миллиарда рублей.
Ранее Росгвардия обратилась в суд, чтобы отсудить у ТАНТК задолженность в размере более трех миллионов рублей.