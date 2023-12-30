Сарматские древности и курганы энеолита: древние тайны Октябрьского района

Например, здесь имеются живопис­ные места воспроизводства охотничьих животных и гнездования водо­плавающих птиц. На реках и побережье Цимлянского водохранилища есть все для увлекательной рыбалки, чем пользуются не только волгоградцы, но жители других регионов, в том числе столицы.