Сарматские древности и курганы энеолита: древние тайны Октябрьского района

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Для любителей археологии бассейн реки Аксай Есауловский, вдоль которого расположена значительная часть территорий Октябрьского района — настоящая Мекка.
Он изобилует целой коллекцией археологических памятников разных эпох. Например, курганные могильники — от курганов эпохи энеолита и заканчивая погребениями позднего средневековья.
Но самый, выражаясь сленговым языком, «жирный жир» — многочисленные сарматские древности.
На данный момент значительное количество сарматских курганов детально исследованы в Октябрьском районе на берегах Аксая Есауловского, кроме того был раскопан ряд курганных групп у станции Жутово, хутора Чиков, исследованы курганные могильники в районе селах Абганерово, Аксай, Перегрузное.
Район насыщен местами древних захоронений кочевых племен, обитавших с 6 до н. э. — савроматов и сарматов (до 4 в. н. э.), погребений периода хазарского каганата (8-10 в. н.э) (у х. Н-аксайский, х. Верхне-Рубежный, х. Чиков) и золотоордынского периода (у х. Шебалино, с. Аксай).
При этом на данных территориях вот уже много лет подряд проводятся ежегодные археологические исследования, но число находок не оскудевает.
Через территорию района проходили древние торговые пути. Неудивительно, что посмотреть на занятные древности в начале двухтысячных годов сюда заглянул и самый известный российский путешественник Федор Конюхов.
Да не один, а с целой экспедицией.
— Летом 2002 года через наш район проходил первый этап международной научно-исследовательской экспедиции «По следам Великого Шелкового пути» под руководством Федора Конюхова. В июне известный российский путешественник прошел на верблюдах дорогой предков и сделал остановку в селе Перегрузное Октябрьского района, — пояснила директор МБУК Районный историко-краеведческий музей Татьяна Клыкова. — Известно, что по селу Перегрузному проходила одна из ветвей караванных путей Великого шелкового пути. Две тысячи лет назад бесчисленные торговые караваны двигались по пустыне с Востока на Запад и с Запада на Восток. Караваны с восточным товаром останавливались у степной балки и перегружали вьюки с поклажей. Память об этом сохранилась в названии села.
В итоге Федор Конюхов передал в дар районному краеведческому музею свою книгу «Дневники. Рисунки. Эскизы», футболку с автографом, значок и бейсболку. А вот какими артефактами он здесь разжился, история умалчивает.
Как известно, древние сарматы не были людьми исключительно мирными, да и вообще в условиях степи — это непозволительная роскошь. Но и в 20-м веке дух войны налетел на территорию Октябрьского района дважды.
Сначала в период гражданской войны район стал ареной ожесточенных боев, когда белогвардейские отряды во время походов на Царицын использовали эту территорию в качестве перевалочной базы.
В итоге Красная Армия одержала победу, о чем напоминают важные артефакты.
Так в экспозиции местного музея представлены личные вещи Круглякова Тимофея Петровича.
— Это уникальный человек. Генерал-майор, полный Георгиевский кавалер. Тимофей Петрович участник сразу трёх войн: Первой Мировой войны, Гражданской войны, Великой Отечественной войны. Сначала он участвовал в обороне Царицына, а затем был представителем Центрального штаба партизанского движения на Сталинградском фронте. Поселок Октябрьский до 1957 г. назывался в его честь — Кругляков, — пояснила Татьяна Клыкова.
В музее хранятся личные вещи выдающегося волгоградца: галифе, портупея и сапоги,
Территория района в основном находится в междуречье малых степных рек Аксай Есауловский и Мышкова, впадающих в Цимлянское водохранилище. Именно здесь была остановлена часть армии Манштейна.
Октябрьский район в историю Сталинградской битвы и всей ВОВ золотыми буквами вписал Юрий Бондарев, назвав эти места «землей горячего снега». Здесь были самые ожесточенные бои, когда фашисты рвались к Сталинграду.
— В течение шести месяцев 1942 года здесь была передовая, и нет ни одного клочка земли, где не ступала нога солдата. Октябрьская земля стала рубежом мужества, через который так и не смогли прорваться немецко-фашистские захватчики, — рассказали в местном музее.
В декабре 1942 года бои на высоте 137, 2 (территория х. Верхнекумский) стали решающими и переломными в ходе всей Сталинградской битвы.
О прошедших военных событиях теперь напоминают 58 исторических объектов и братских могил.
Октябрьский район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в области. По производству зерновых культур входит в первую десятку районов.
А по количеству достопримечательностей, если даже не брать в расчет древние памятники культуры, даст фору многим другим районам Волгоградской области.
Например, здесь имеются живописные места воспроизводства охотничьих животных и гнездования водоплавающих птиц. На реках и побережье Цимлянского водохранилища есть все для увлекательной рыбалки, чем пользуются не только волгоградцы, но жители других регионов, в том числе столицы.
Поэтому в Октябрьском районе будут рады туристам и всем гостям — от археологов, историков и искателей артефактов до рыбаков, охотников и просто любителей живописных степных видов.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».