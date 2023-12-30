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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В новогодние праздники пять ветклиник будут принимать ростовчан с питомцами

Стало известно, какие ветлечебницы в Ростове будут работать на новогодних праздниках

30 декабря 2023, 13:24
Фото: rostovgazeta.ru
В новогодние праздники пять ветклиник будут принимать ростовчан с питомцами

В новогодние праздники пять ветклиник будут принимать ростовчан с питомцами

Власти рассказали, как будут работать государственные ветклиники Ростова в Новый год и в праздничные выходные, информация появилась на портале донского правительства.

В субботу, 30 декабря, стало известно, что донские ветклиники будут работать в новогодние праздники по особому расписанию.

Так в воскресенье, 31 декабря, с 09.00 до 15.00 мск будет дежурить персонал госветлечебницы №1 в Ростове, расположенный на улице Катаева, 232. Записаться на прием можно по номеру 267-66-50.

1 и 7 января во всех ветлечебницах будут выходные дни. С 2 по 6 и 8 января все лечебницы городской ветеринарной службы вернутся к работе по сокращенному графику с 10.00 до 19.00 мск.

Владельцев животных ждут в государственных ветклиниках в Ростове на проспекте Кировском, 106, 2-й Краснодарской, 39, улице 1-й Грамши, 1/98 и в поселке Верхнетемерницком на территории Аксайского района, расположенной на улице Венеры, 21. Контакты ветклиник можно уточнить на портале правительства по прямой ссылке.

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Чтобы не подвергать здоровье домашних любимцев риску, ветеринары рекомендуют не кормить животных с новогоднего стола, а также вешать гирлянды на безопасной высоте.

Ранее в Ростовской области объявили, что перед судом предстанет дончанин, порубивший котят лопатой.

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