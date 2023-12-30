Стало известно, какие ветлечебницы в Ростове будут работать на новогодних праздниках

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В субботу, 30 декабря, стало известно, что донские ветклиники будут работать в новогодние праздники по особому расписанию.
Так в воскресенье, 31 декабря, с 09.00 до 15.00 мск будет дежурить персонал госветлечебницы №1 в Ростове, расположенный на улице Катаева, 232. Записаться на прием можно по номеру 267-66-50.
1 и 7 января во всех ветлечебницах будут выходные дни. С 2 по 6 и 8 января все лечебницы городской ветеринарной службы вернутся к работе по сокращенному графику с 10.00 до 19.00 мск.
Владельцев животных ждут в государственных ветклиниках в Ростове на проспекте Кировском, 106, 2-й Краснодарской, 39, улице 1-й Грамши, 1/98 и в поселке Верхнетемерницком на территории Аксайского района, расположенной на улице Венеры, 21. Контакты ветклиник можно уточнить на портале правительства по прямой ссылке.
Чтобы не подвергать здоровье домашних любимцев риску, ветеринары рекомендуют не кормить животных с новогоднего стола, а также вешать гирлянды на безопасной высоте.
Ранее в Ростовской области объявили, что перед судом предстанет дончанин, порубивший котят лопатой.