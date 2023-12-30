В 2023 году жители Ростовской области сократили расходы на образование и еду

Издание со ссылкой на исследование аналитиков НАФИ и комментарии представителей компании «Ингосстрах» рассказали, что за последний год расходы россиян на продукты сократились на 4% по сравнению с показателями 2022 года. При этом расходы на одежду и обувь наоборот увеличились на 4%, на 2% выросли траты на транспорт и жилье. А вот расходы на образование общепит сократились вдвое — с 16% до 8%. Объемы трат на лекарства, услуги врачей, досуг и культуру остались теми же, что и в 2022 году.