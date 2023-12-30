В 2023 году жители Ростовской области сократили расходы на образование и еду

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Аналитики рассказали, что за 2023 год россияне значительно сократили расходы на образование и еду, а также походы в заведения общепита. При этом расходы на покупку одежды и оплату ЖКУ значительно выросли.
Издание со ссылкой на исследование аналитиков НАФИ и комментарии представителей компании «Ингосстрах» рассказали, что за последний год расходы россиян на продукты сократились на 4% по сравнению с показателями 2022 года. При этом расходы на одежду и обувь наоборот увеличились на 4%, на 2% выросли траты на транспорт и жилье. А вот расходы на образование общепит сократились вдвое — с 16% до 8%. Объемы трат на лекарства, услуги врачей, досуг и культуру остались теми же, что и в 2022 году.
По словам директора центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгении Васильевой, качественный состав трат россиян и их поведенческие привычки в 2023 году претерпели серьезные изменения.
«У россиян растет доля первичных расходов по сравнению со второстепенными», — объяснила специалист.
Одну из главных ролей в этом процессе, по словам экспертов, сыграла инфляция.
Экс-министр экономики, доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев утверждает, что текущие показатели инфляции в два раза выше таргета ЦБ, и они продолжают расти.
«Соответственно, выбирая между „покушать“ и „учиться“ люди выбирают „покушать“. Плюс, по официальным данным, в стране 14,5 миллиона бедных», — рассказал Андрей Нечаев.
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