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В 2023 году жители Ростовской области сократили расходы на образование и еду

В 2023 году жители Ростовской области сократили расходы на образование и еду

30 декабря 2023, 09:50
Фото: Midjourney
В 2023 году жители Ростовской области сократили расходы на образование и еду
В Ростовской области и других регионах жители значительно сократили расходы на продукты питания, образование и походы в кафе, об этом сообщили «Новые известия».

Аналитики рассказали, что за 2023 год россияне значительно сократили расходы на образование и еду, а также походы в заведения общепита. При этом расходы на покупку одежды и оплату ЖКУ значительно выросли.

Издание со ссылкой на исследование аналитиков НАФИ и комментарии представителей компании «Ингосстрах» рассказали, что за последний год расходы россиян на продукты сократились на 4% по сравнению с показателями 2022 года. При этом расходы на одежду и обувь наоборот увеличились на 4%, на 2% выросли траты на транспорт и жилье. А вот расходы на образование общепит сократились вдвое — с 16% до 8%. Объемы трат на лекарства, услуги врачей, досуг и культуру остались теми же, что и в 2022 году.

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По словам директора центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгении Васильевой, качественный состав трат россиян и их поведенческие привычки в 2023 году претерпели серьезные изменения.

«У россиян растет доля первичных расходов по сравнению со второстепенными», — объяснила специалист.

Одну из главных ролей в этом процессе, по словам экспертов, сыграла инфляция.

Экс-министр экономики, доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев утверждает, что текущие показатели инфляции в два раза выше таргета ЦБ, и они продолжают расти.

«Соответственно, выбирая между „покушать“ и „учиться“ люди выбирают „покушать“. Плюс, по официальным данным, в стране 14,5 миллиона бедных», — рассказал Андрей Нечаев.

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