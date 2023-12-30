В Ростове на благоустройство Пионерского сквера выделили 44,4 млн рублей

Сам сквер находится в районе улицы Профсоюзной, 51А. До 15 октября 2024 года рабочим нужно будет переложить тротуарную плитку, высадить саженцы черемухи, клена, липы, можжевельника, спиреи, форзиции, а также луковицы многолетних растений. Судя по документам, речь идет о розах, сирени. Также рабочим нужно будет оборудовать детские и спортивные площадки, установить урны, скамьи и карусели.