В Ростове на благоустройство Пионерского сквера выделили 44,4 млн рублей

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Напомним, летом 2023 года в Ростовской области подвели итоги голосования по выбору территорий для благоустройства. В Ростове жители выбрали всего два таких объекта «Сквер мелиораторов» и сквер «Пионерский».
В четверг, 28 декабря, МКУ «Управление ЖКХ» Железнодорожного района Ростова-на-Дону опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя благоустройство сквера «Пионерского». Максимальная стоимость контракта составила 44,48 миллиона рублей.
Сам сквер находится в районе улицы Профсоюзной, 51А. До 15 октября 2024 года рабочим нужно будет переложить тротуарную плитку, высадить саженцы черемухи, клена, липы, можжевельника, спиреи, форзиции, а также луковицы многолетних растений. Судя по документам, речь идет о розах, сирени. Также рабочим нужно будет оборудовать детские и спортивные площадки, установить урны, скамьи и карусели.
Подрядчика выберут 10 января,