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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

В Ростове на два месяца перекроют движение на улице 1-й Луговой

В Ростове на два месяца перекроют движение на улице 1-й Луговой

30 декабря 2023, 13:54
Фото: 1MI
В Ростове на два месяца перекроют движение на улице 1-й Луговой
В Ростове объявили, что приостановят движение транспорта по улице 1-й Луговой с 4 января, об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

В субботу, 30 декабря, департамент автодорог Ростова объявил, что в Железнодорожном районе города после Нового года начнутся работы по прокладке инженерных коммуникаций.

Для проведения работ необходимо прекратить движение транспорта по улице 1-й Луговой на участке от Западного моста (перекрестка с западным подъездом к Ростову) до 1-й Луговой, 44. Ограничения будут действовать с 4 января по 2 марта 2024 года.

В Ростове на месяц ограничат движение по Портовой и Стачки с 5 января
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Автомобилистов призывают использовать для движения объезд через Западное и Восточное шоссе, улицы Пойменную и Шоссейную к 1-й Луговой.

Ранее представители компании «Автодор» рассказали, на каких участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области придется сбросить скорость ниже 90 километров в час.

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