В Ростове на два месяца перекроют движение на улице 1-й Луговой

Для проведения работ необходимо прекратить движение транспорта по улице 1-й Луговой на участке от Западного моста (перекрестка с западным подъездом к Ростову) до 1-й Луговой, 44. Ограничения будут действовать с 4 января по 2 марта 2024 года.