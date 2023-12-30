В Ростове на два месяца перекроют движение на улице 1-й Луговой

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В субботу, 30 декабря, департамент автодорог Ростова объявил, что в Железнодорожном районе города после Нового года начнутся работы по прокладке инженерных коммуникаций.
Для проведения работ необходимо прекратить движение транспорта по улице 1-й Луговой на участке от Западного моста (перекрестка с западным подъездом к Ростову) до 1-й Луговой, 44. Ограничения будут действовать с 4 января по 2 марта 2024 года.
Автомобилистов призывают использовать для движения объезд через Западное и Восточное шоссе, улицы Пойменную и Шоссейную к 1-й Луговой.
Ранее представители компании «Автодор» рассказали, на каких участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области придется сбросить скорость ниже 90 километров в час.