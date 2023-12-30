В Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Власти объявили, что, согласно распоряжению губернатора региона Василия Голубева, пожарные и спасатели Ростовской области перейдут в режим повышенной готовности. Этот режим будет действовать с 30 декабря по 9 января включительно, благодаря чему, в случае ЧП или аварийных ситуаций, дончанам смогут прийти на помощь несколько тысяч сотрудников экстренных служб.
Власти добавили, что ресурсоснабжающие компании Ростовской области приняли все необходимые меры, чтобы в период праздников все потребители имели постоянный доступ к качественному бесперебойному электроснабжению. Также подготовлены аварийные бригады, спецтехника и резервные источники электроснабжения на случай неполадок в работе электросетей.
«В круглосуточном режиме обеспечена готовность бригад с временем прибытия на рабочее место в течение двух часов», — рассказали власти, добавив, что в регионе в общей сложности приготовили 458 бригад для аварийно-восстановительных работ.
Также в режим повышенной готовности перевели донских спасателей, 400 из них будут обеспечивать безопасность на водоемах, еще более тысячи спасателей, 19 тягачей и 700 единиц автотехники придут на помощь автомобилистам.
В экстренной ситуации дончан призывают звонить по номеру 112.
Ранее стало известно, что МЧС начнут ловить нарушителей запрета на запуск салютов и фейерверков.