В Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовности

Власти объявили, что, согласно распоряжению губернатора региона Василия Голубева, пожарные и спасатели Ростовской области перейдут в режим повышенной готовности. Этот режим будет действовать с 30 декабря по 9 января включительно, благодаря чему, в случае ЧП или аварийных ситуаций, дончанам смогут прийти на помощь несколько тысяч сотрудников экстренных служб.