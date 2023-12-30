rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовности

В Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовности

30 декабря 2023, 12:36
Фото: Donland
В Ростовской области спасателей перевели в режим повышенной готовности
В Новый год и длинные выходные донские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти объявили, что, согласно распоряжению губернатора региона Василия Голубева, пожарные и спасатели Ростовской области перейдут в режим повышенной готовности. Этот режим будет действовать с 30 декабря по 9 января включительно, благодаря чему, в случае ЧП или аварийных ситуаций, дончанам смогут прийти на помощь несколько тысяч сотрудников экстренных служб.

Власти добавили, что ресурсоснабжающие компании Ростовской области приняли все необходимые меры, чтобы в период праздников все потребители имели постоянный доступ к качественному бесперебойному электроснабжению. Также подготовлены аварийные бригады, спецтехника и резервные источники электроснабжения на случай неполадок в работе электросетей.

В Ростовской области спасатели достали пассажирку из искорёженного автобуса. Видео
Узнать подробнее

«В круглосуточном режиме обеспечена готовность бригад с временем прибытия на рабочее место в течение двух часов», — рассказали власти, добавив, что в регионе в общей сложности приготовили 458 бригад для аварийно-восстановительных работ.

Также в режим повышенной готовности перевели донских спасателей, 400 из них будут обеспечивать безопасность на водоемах, еще более тысячи спасателей, 19 тягачей и 700 единиц автотехники придут на помощь автомобилистам.

В экстренной ситуации дончан призывают звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, что МЧС начнут ловить нарушителей запрета на запуск салютов и фейерверков.

Читайте также:
Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской областиВ Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщикаМокрый снег обрушится на Ростовскую область 24 декабря
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#МЧС#Транспорт#Новый год#Спасатели#Последние новости Ростова на сегодня#Фейерверки#18+#МЧС России по Ростовской области#Водоемы#Электроснабжение#Автомобилисты#Аварийные ситуации#Салюты#Происшествия#Бригады#Готовность
Подпишитесь
Жителей Ростовской области ждет дорогое вино и вокзал на месте аэропорта
Вчера, 14:40
Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло
Вчера, 14:38
«Какая гадость!»: сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»
Вчера, 13:43
В Ростове зажгли главную городскую елку. Показываем, как это было
Вчера, 15:27
Куда уехать из Ростова на зимних каникулах
Вчера, 07:19
Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области
Вчера, 11:55