Власти и «Автодор» установят посуточный контроль за ремонтом М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Власти Ростовской области напомнили, что в последнее время от автомобилистов поступало много жалоб на состояние дороги М-4. Водители жалуются на пробки и большое количество ям, представляющих опасность как для них самих, так и для транспортных средств, а также создающих заторы.
«Автомобилисты возмущены, и их можно понять. Из-за ям многие пробивают шины», — заметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, добавив, что в настоящий момент необходимо качественно организовать работы.
Губернатор поручил Минтрансу Ростовской области постоянно взаимодействовать с ГК «Автодор», чтобы повысить эффективность работ по устранению ям и выбоин на одной из наиболее значимых трасс страны.
Глава Минтранса Ростовской области Владимир Окунев рассказал, что на сегодняшний день в регионе восстановили более двух тысяч квадратных метров дорожного полотна, всего эксперты выявили пять тысяч «квадратов» ямочности.
«Мы договорились с „Автодором“ установить жёсткий посуточный контроль за проведением работ на трассе М-4», — добавил Василий Голубев.
Ранее в Ростовской области после двух лет ремонта открыли движение по мосту через Северский Донец.