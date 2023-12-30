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Ремонт М-4 «Дон» в Ростовской области взяли под жесткий контроль

Власти и «Автодор» установят посуточный контроль за ремонтом М-4 в Ростовской области

30 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI
Ремонт М-4 «Дон» в Ростовской области взяли под жесткий контроль

Ремонт М-4 «Дон» в Ростовской области взяли под жесткий контроль

В Ростовской области планируют ликвидировать около пяти тысяч квадратных ям, проведение дорожных работ возьмут под жесткий контроль, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти Ростовской области напомнили, что в последнее время от автомобилистов поступало много жалоб на состояние дороги М-4. Водители жалуются на пробки и большое количество ям, представляющих опасность как для них самих, так и для транспортных средств, а также создающих заторы.

«Автомобилисты возмущены, и их можно понять. Из-за ям многие пробивают шины», — заметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, добавив, что в настоящий момент необходимо качественно организовать работы.

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Губернатор поручил Минтрансу Ростовской области постоянно взаимодействовать с ГК «Автодор», чтобы повысить эффективность работ по устранению ям и выбоин на одной из наиболее значимых трасс страны.

Глава Минтранса Ростовской области Владимир Окунев рассказал, что на сегодняшний день в регионе восстановили более двух тысяч квадратных метров дорожного полотна, всего эксперты выявили пять тысяч «квадратов» ямочности.

«Мы договорились с „Автодором“ установить жёсткий посуточный контроль за проведением работ на трассе М-4», — добавил Василий Голубев.

Ранее в Ростовской области после двух лет ремонта открыли движение по мосту через Северский Донец.

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