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Published Сегодня, 18:40

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«Врагу не удастся уйти от возмездия»: что известно об обстрелах Белгорода

«Врагу не удастся уйти от возмездия»: что известно об обстрелах Белгорода 30 декабря

30 декабря 2023, 18:40
Фото: Midjourney
«Врагу не удастся уйти от возмездия»: что известно об обстрелах Белгорода

Власти оценили ущерб, причиненный Белгороду во время обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ущербе, нанесенном ВСУ во время обстрелов Белгорода 30 декабря, обращение к согражданам глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

В субботу, 30 декабря, по стране пронеслась волна сообщений о массовых обстрелах Белгорода, которые покалечили десятки людей и прервали жизни белгородцев.

По словам губернатора Белгородской области, обстрелы со стороны Украины 30 декабря оказались одними из самых тяжелых за прошедшие два года.

По официальным данным к 19.46 мск, в результате атаки пострадали 108 человек, из них 15 детей, погибли 14 человек, трое из них несовершеннолетние.

«Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами, и врагу не удастся уйти от возмездия», — заявил губернатор Гладков, добавив, что власти начали оценку ущерба, причиненного ВСУ.

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В настоящий момент жителям Белгорода предлагают покинуть поврежденное жилье для проведения работ по восстановлению МКД, переживших ракетные или осколочные удары. Всего таких зданий 22, значительная часть из них имеют на своей территории объекты торговли. Также, по предварительным оценкам, повреждены больше сотни автомобилей, большая часть из них полностью сгорела.

Сейчас власти и аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы для устранения последствий атаки, также в Белгородской области официально отменили все массовые мероприятия.

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