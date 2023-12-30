«Врагу не удастся уйти от возмездия»: что известно об обстрелах Белгорода 30 декабря

«Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами, и врагу не удастся уйти от возмездия», — заявил губернатор Гладков, добавив, что власти начали оценку ущерба, причиненного ВСУ.