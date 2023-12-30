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Жителей Ростовской области призвали отказаться от употребления алкоголя

Жителей Ростовской области призвали отказаться от употребления алкоголя

30 декабря 2023, 11:42
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области призвали отказаться от употребления алкоголя
В Ростовской области жителей призвали отказаться от употребления алкоголя из-за рисков роста числа ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В компании рассказали, что в 2022 году снижение реакции и потеря адекватной оценки дорожной обстановки спровоцировали около 14,5 тысячи аварий с участием пьяных водителей. Около 25% из них (~3,6 тысячи ДТП) закончились гибелью людей.

Жителей Ростовской области призывают помнить о правилах дорожного движения во время Нового года и длинных выходных, а также не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не создавать рисков для жизни и здоровья окружающих.

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«Впереди новогодние каникулы — встречи с друзьями, родственниками. Призываем вас не поддаваться на „одну можно“ [прим. редакции — имеется ввиду употребление одной рюмки/стопки алкоголя]», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области заявили о транспортном коллапсе на границе с ДНР.

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