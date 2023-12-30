Жителей Ростовской области призвали отказаться от употребления алкоголя

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В компании рассказали, что в 2022 году снижение реакции и потеря адекватной оценки дорожной обстановки спровоцировали около 14,5 тысячи аварий с участием пьяных водителей. Около 25% из них (~3,6 тысячи ДТП) закончились гибелью людей.
Жителей Ростовской области призывают помнить о правилах дорожного движения во время Нового года и длинных выходных, а также не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не создавать рисков для жизни и здоровья окружающих.
«Впереди новогодние каникулы — встречи с друзьями, родственниками. Призываем вас не поддаваться на „одну можно“ [прим. редакции — имеется ввиду употребление одной рюмки/стопки алкоголя]», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области заявили о транспортном коллапсе на границе с ДНР.