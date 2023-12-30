rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Звук, похожий на взрыв, разбудил ростовчан утром 30 декабря

Звук, похожий на взрыв, разбудил ростовчан утром 30 декабря

30 декабря 2023, 05:58
Фото: 1MI
Звук, похожий на взрыв, разбудил ростовчан утром 30 декабря
В Ростове ранним утром раздался звук, похожий на взрыв, разбудивший целый район, сообщения об этом появились в местном Telegram-канале.

В субботу, 30 декабря, в 05.10 мск жители улицы Таганрогской в Октябрьском районе Ростова проснулись от громкого звука, похожего на взрыв. В Telegram-канале «Ростов Главный» рассказали, что причиной взрыва стало нарушение запрета на использование пиротехники в Ростовской области. Неизвестные лица якобы взорвали петарду около пяти часов утра, чем разбудили весь район.

«А свечение такое тоже от петарды?», «Слышала, аж проснулась. Северный», «В 4.59 тоже хлопок был сильный», — рассказали местные жители.

В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год
Узнать подробнее

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Видео: Видео: Telegram-канал «Ростов Главный» / 1MI

Ранее каждый пятый житель Ростова заявил, что их раздражает шум петард и салютов в новогоднюю ночь.

Читайте также:
Юрист объяснил, как в Ростове обойти запрет на фейерверки в новогоднюю ночьЭксперт Макеев рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверкВ Ростовской области задержали первых нарушителей запрета на запуск фейерверков
#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Взрыв#Новый год#Шум#Последние новости Ростова на сегодня#Пиротехника#Ростов#18+#Пиротехника в Ростове#Салюты#Петарды#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области ждет дорогое вино и вокзал на месте аэропорта
Вчера, 14:40
Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло
Вчера, 14:38
«Какая гадость!»: сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»
Вчера, 13:43
В Ростове зажгли главную городскую елку. Показываем, как это было
Вчера, 15:27
Куда уехать из Ростова на зимних каникулах
Вчера, 07:19
Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области
Вчера, 11:55