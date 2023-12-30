Звук, похожий на взрыв, разбудил ростовчан утром 30 декабря

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
В субботу, 30 декабря, в 05.10 мск жители улицы Таганрогской в Октябрьском районе Ростова проснулись от громкого звука, похожего на взрыв. В Telegram-канале «Ростов Главный» рассказали, что причиной взрыва стало нарушение запрета на использование пиротехники в Ростовской области. Неизвестные лица якобы взорвали петарду около пяти часов утра, чем разбудили весь район.
«А свечение такое тоже от петарды?», «Слышала, аж проснулась. Северный», «В 4.59 тоже хлопок был сильный», — рассказали местные жители.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.