Звук, похожий на взрыв, разбудил ростовчан утром 30 декабря

В субботу, 30 декабря, в 05.10 мск жители улицы Таганрогской в Октябрьском районе Ростова проснулись от громкого звука, похожего на взрыв. В Telegram-канале «Ростов Главный» рассказали, что причиной взрыва стало нарушение запрета на использование пиротехники в Ростовской области. Неизвестные лица якобы взорвали петарду около пяти часов утра, чем разбудили весь район.