rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

На фасаде «Ростов Арены» появилась бегущая строка

«Белгород, мы с тобой»: на фасаде «Ростов-Арены» появилась бегущая строка

31 декабря 2023, 05:58
Фото: 1MI
На фасаде «Ростов Арены» появилась бегущая строка
В Ростове на фасаде «Ростов-Арены» появилась бегущая строка в поддержку родных погибших и пострадавших при обстреле Белгорода горожан, фотографии стадиона появились в соцсетях.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал бесчеловечным обстрел мирного российского города. Накануне на протяжении нескольких часов Белгород подвергался обстрелами со стороны ВСУ. Свыше 100 человек были ранены и 22 человека погибли. Среди погибших есть дети.

«Врагу не удастся уйти от возмездия»: что известно об обстрелах Белгорода 30 декабря
Узнать подробнее

Сама бегущая строка на здании ростовского стадиона была окрашена в цвета российского флага.

Также слова соболезнования родным и близким ростовчане пишут под постом губернатора региона на его телеграмм-канале.

«Белгород скорбим вместе с вами. Случилось страшное», — пишут жители Ростова.

Читайте также:
Губернатор Ростовской области назвал бесчеловечной атаку ВСУ по БелгородуОчевидцы заявили о работе систем ПВО в Ростовской области 30 декабряВ Ростовской области любовники два года обманывали старушек
#Общество#ВСУ#Обстрел#Белгород#Обстрелы#18+#Атака ВСУ#Пострадавшие дети#Пострадавшие#Ущерб#Соболезнования#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода
Сегодня, 07:54
Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт Ростова в Новый год и каникулы
Сегодня, 07:29
Донской митрополит Меркурий признался, что крестится, когда слышит куранты
Сегодня, 08:30
В Ростове скончался обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита»
Сегодня, 06:53
Неизвестный напал в лифте на молодую учительницу в Ростове
Сегодня, 06:29