«Белгород, мы с тобой»: на фасаде «Ростов-Арены» появилась бегущая строка

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал бесчеловечным обстрел мирного российского города. Накануне на протяжении нескольких часов Белгород подвергался обстрелами со стороны ВСУ. Свыше 100 человек были ранены и 22 человека погибли. Среди погибших есть дети.
Сама бегущая строка на здании ростовского стадиона была окрашена в цвета российского флага.
Также слова соболезнования родным и близким ростовчане пишут под постом губернатора региона на его телеграмм-канале.
«Белгород скорбим вместе с вами. Случилось страшное», — пишут жители Ростова.