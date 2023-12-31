Доноров Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Власти объявили, что в четверг, 4 января, областная станция переливания крови в Ростове на улице Ченцова, 71 /63Б будет ждать доноров с 08.30 до 13.00 мск.
Доноров будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой, а сдать кровь может любой совершеннолетний житель Ростовской области весом более 50 килограммов. Для того чтобы сдать кровь в станции переливания, донорам потребуется предъявить паспорт и СНИЛС.
Чтобы подготовиться к сдаче крови, дончанам следует помнить о правилах донорства: за трое суток до сдачи крови нельзя принимать обезболивающие средства, нельзя иметь признаки гриппа или ОРВИ, а также сдавать кровь раньше, чем через 30 дней после болезни. За двое суток до донации нужно полностью исключить прием алкоголя, а за сутки — отказаться от жирной, копченой и соленой еды с молоком, яйцами, финиками, шоколадом и бананами. При этом в день сдачи крови ростовчанам необходимо плотно позавтракать и не забывать пить достаточно жидкости.
При этом власти напомнили, что донорами не могут стать дончане с ВИЧ-инфекцией, гепатитами, туберкулезом, малярией и другими серьезными заболеваниями. Уточнить информацию можно в проекте «Доноры Дона».
Ранее дончанам рассказали, куда сдать кровь на нужды СВО.