rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Доноров Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой

Доноров Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой

31 декабря 2023, 13:07
Фото: donland
Доноров Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой
В Ростове дончанам предложили сдать кровь в компании Деда Мороза и Снегурочки, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти объявили, что в четверг, 4 января, областная станция переливания крови в Ростове на улице Ченцова, 71 /63Б будет ждать доноров с 08.30 до 13.00 мск.

Доноров будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой, а сдать кровь может любой совершеннолетний житель Ростовской области весом более 50 килограммов. Для того чтобы сдать кровь в станции переливания, донорам потребуется предъявить паспорт и СНИЛС.

Чтобы подготовиться к сдаче крови, дончанам следует помнить о правилах донорства: за трое суток до сдачи крови нельзя принимать обезболивающие средства, нельзя иметь признаки гриппа или ОРВИ, а также сдавать кровь раньше, чем через 30 дней после болезни. За двое суток до донации нужно полностью исключить прием алкоголя, а за сутки — отказаться от жирной, копченой и соленой еды с молоком, яйцами, финиками, шоколадом и бананами. При этом в день сдачи крови ростовчанам необходимо плотно позавтракать и не забывать пить достаточно жидкости.

Медики призвали ростовчан пополнить запасы донорской крови
Узнать подробнее

При этом власти напомнили, что донорами не могут стать дончане с ВИЧ-инфекцией, гепатитами, туберкулезом, малярией и другими серьезными заболеваниями. Уточнить информацию можно в проекте «Доноры Дона».

Ранее дончанам рассказали, куда сдать кровь на нужды СВО.

Читайте также:
Ростовчане жалуются, что должны ездить на Северный, чтобы сдать кровь для бойцов СВОВ Ростове стало известно, что мужчина делал с канистрой крови ночью 23 августаВ Ростове раненный мужчина на Сельмаше ночью сливал свою кровь в канистру
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Донорство#Последние новости Ростова на сегодня#Дед Мороз#18+#Донорство в Ростовской области#Кровь#Происшествия#Снегурочка
Подпишитесь
Жителей Ростовской области призвали провести Новый год дома после обстрелов Белгорода
Сегодня, 10:06
Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником
Сегодня, 09:34
Туман, дожди и снег обрушатся на Ростовскую область в начале 2024 года
Сегодня, 09:02
Донской митрополит Меркурий признался, что крестится, когда слышит куранты
Сегодня, 08:30
В Ростовской области не стали отменять массовые мероприятия после обстрелов Белгорода
Сегодня, 07:54
Как художественный руководитель Московского театра сатиры работал в Ростове
Сегодня, 12:24