Доноров Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой

Чтобы подготовиться к сдаче крови, дончанам следует помнить о правилах донорства: за трое суток до сдачи крови нельзя принимать обезболивающие средства, нельзя иметь признаки гриппа или ОРВИ, а также сдавать кровь раньше, чем через 30 дней после болезни. За двое суток до донации нужно полностью исключить прием алкоголя, а за сутки — отказаться от жирной, копченой и соленой еды с молоком, яйцами, финиками, шоколадом и бананами. При этом в день сдачи крови ростовчанам необходимо плотно позавтракать и не забывать пить достаточно жидкости.