Донской митрополит Меркурий признался, что крестится, когда слышит куранты

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
В четверг, 28 декабря, донской телеканал опубликовал последний в 2023 году эпизод передачи «Сугубо личное», во время которой митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий делится своими мыслями, взглядом на веру и жизнь современного общества.
Во время беседы с интервьюером Меркурий рассказал, что людям свойственно на астрономическом рубеже задаваться вопросом о том, как прошел этот год. По мнению митрополита, люди чаще вспоминают тяжелые события, но помнят и о прожитой радости, однако итоги не обязательно подводить именно с 31 декабря на 1 января.
Если говорить об отношении священника к Новому году, то для митрополита это придуманный праздник, который должен остаться сказкой только для детей. Однако сам митрополит все же собирается за праздничным застольем с близкими и слушает обращение президента.
«Когда бьют традиционно куранты, мы слышим это по телевидению, я всегда осеняю себя крестным знамением и говорю: „Господи, благодарю тебя за прожитый год этой жизни“», — поделился митрополит Меркурий.
Ранее митрополит Меркурий рассказал, каким образом люди становятся бедными.