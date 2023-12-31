Донской митрополит Меркурий признался, что крестится, когда слышит куранты

Во время беседы с интервьюером Меркурий рассказал, что людям свойственно на астрономическом рубеже задаваться вопросом о том, как прошел этот год. По мнению митрополита, люди чаще вспоминают тяжелые события, но помнят и о прожитой радости, однако итоги не обязательно подводить именно с 31 декабря на 1 января.