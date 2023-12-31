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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

Дружинники и казаки будут патрулировать улицы Ростова в новогоднюю ночь

Дружинники и казаки будут патрулировать улицы Ростова в новогоднюю ночь

31 декабря 2023, 13:45
Фото: 1MI
Дружинники и казаки будут патрулировать улицы Ростова в новогоднюю ночь

Экстренные службы Ростова перешли в режим повышенной готовности 31 декабря

В Ростове экстренные службы перешли в режим повышенной готовности перед Новым годом, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В воскресенье, 31 декабря, глава администрации объявил, что провел планерку для координации работы экстренных служб в новогоднюю ночь. По данным властей, ресурсоснабжающие компании уже подготовили бригады ремонтников для устранения возможных аварий и экстренных ситуаций.

В Ростове эти дни за безопасностью будут следить участники народных дружин и казаки. Также ростовчане и гости города смогут обратиться за лечением в кабинеты неотложной помощи и травмпункты — время их работы увеличили.

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«Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности», — сказано в сообщении.

Глава администрации также напомнил, что в Ростовской области запрещен запуск пиротехники, однако уже днем местные жители стали жаловаться на хлопки фейерверков и петард.

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