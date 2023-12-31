Дружинники и казаки будут патрулировать улицы Ростова в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В воскресенье, 31 декабря, глава администрации объявил, что провел планерку для координации работы экстренных служб в новогоднюю ночь. По данным властей, ресурсоснабжающие компании уже подготовили бригады ремонтников для устранения возможных аварий и экстренных ситуаций.
В Ростове эти дни за безопасностью будут следить участники народных дружин и казаки. Также ростовчане и гости города смогут обратиться за лечением в кабинеты неотложной помощи и травмпункты — время их работы увеличили.
«Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности», — сказано в сообщении.
Глава администрации также напомнил, что в Ростовской области запрещен запуск пиротехники, однако уже днем местные жители стали жаловаться на хлопки фейерверков и петард.