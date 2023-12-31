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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

Двое детей и трое взрослых пострадали на пожаре в Ростове

Двое детей и трое взрослых пострадали на пожаре в Ростове

31 декабря 2023, 05:33
Фото: Midjourney
Двое детей и трое взрослых пострадали на пожаре в Ростове
В Ростове в результате пожара различные ожоги получили пять человек — трое взрослых и два ребёнка, сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

По предварительной информации, из-за короткого замыкания электропроводки накануне вечером в одном из частных домов в Ростове произошел пожар.

В сообщении не сказано, кто вызвал пожарных. Приехав на место пожара, они установили, что двери закрыты изнутри. Взломав двери они нашли пять человек без сознания.

В одном из частных домов в Ростове произошел пожарВ одном из частных домов в Ростове произошел пожар
В одном из частных домов в Ростове произошел пожар
Фото: МЧС
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Среди пострадавших были двое мальчиков пяти и четырех лет, а также их бабушка и дедушка.

Также при пожаре погибла женщина. Позже удалось установить, что это крестная мать детей. Где в момент пожара находилась мама мальчиков не сообщается.

Ранее пожар произошел в частном доме в Ростове. Погиб один пожилой мужчина. Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.

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