Двое детей и трое взрослых пострадали на пожаре в Ростове

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По предварительной информации, из-за короткого замыкания электропроводки накануне вечером в одном из частных домов в Ростове произошел пожар.
В сообщении не сказано, кто вызвал пожарных. Приехав на место пожара, они установили, что двери закрыты изнутри. Взломав двери они нашли пять человек без сознания.
Среди пострадавших были двое мальчиков пяти и четырех лет, а также их бабушка и дедушка.
Также при пожаре погибла женщина. Позже удалось установить, что это крестная мать детей. Где в момент пожара находилась мама мальчиков не сообщается.
Ранее пожар произошел в частном доме в Ростове. Погиб один пожилой мужчина. Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.