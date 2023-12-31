Как художественный руководитель Московского театра сатиры работал в Ростове

Анатолий Яровой на сайте Кино-Театр.Ру пишет: «Под стать А. Алексееву были и многие его партнеры по сцене. В театре, пользовавшемся успехом у самой различной публики − в зависимости от того, в чьи руки переходил город, в то смутное и мятежное время пробовали свои силы актеры В. Хенкин, В. Владиславский, Ф. Курихин, композиторы братья Покрасс, драматург И. Прут. Спектакли посещали М. Тухачевский, С. Буденный, Д. Бедный, а иногда и „белый“ цвет России. Когда позже, изучая историю театра, я знакомился с архивными документами и старыми подшивками газет, приходил к выводу о незаурядности коллектива.