Как художественный руководитель Московского театра сатиры работал в Ростове

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Дело в том, что в годы Гражданской войны в Доме страхового общества «Россия» на Большом проспекте в Ростове был открыт театр «Гротеск», которым и руководил Алексеев.
Настоящая фамилия Алексеева − Лившиц, он родился в Санкт-Петербурге 4 (16) июля 1887 года в семье русско-еврейского писателя Григория Лившица (Гершона бен-Гершона).
Так сложилась судьба Алексея Григорьевича, что в годы Гражданской войны он оказался в Ростове-на-Дону, руководил популярным в те годы театром «Гротеск». Следует также отметить, что Алексеев сумел привлечь в театр много талантливых актеров, танцоров, чтецов. За короткое время он сумел создать очень популярный театр. Кстати, название театра уже предполагало, что жанр сатиры в нем будет основным.
У Алексеева был неповторимый сценический образ, его называли «аристократ во фраке».
Интересно, что и после прихода советской власти театр продолжил работу в Ростове. До февраля 1921 года «Гротеском» руководил Алексеев. Он, кстати, бывал и в Нахичевани-на-Дону, был в приятельских отношениях с нахичеванскими актерами.
Анатолий Яровой на сайте Кино-Театр.Ру пишет: «Под стать А. Алексееву были и многие его партнеры по сцене. В театре, пользовавшемся успехом у самой различной публики − в зависимости от того, в чьи руки переходил город, в то смутное и мятежное время пробовали свои силы актеры В. Хенкин, В. Владиславский, Ф. Курихин, композиторы братья Покрасс, драматург И. Прут. Спектакли посещали М. Тухачевский, С. Буденный, Д. Бедный, а иногда и „белый“ цвет России. Когда позже, изучая историю театра, я знакомился с архивными документами и старыми подшивками газет, приходил к выводу о незаурядности коллектива.
«Гротеск», «Гротеск» составляет жизни блеск…»
Такие вольно-декадентские стишки о возникшем недавно театре звучали в нэповском Ростове».
Театр «Гротеск» просуществовал в нашем городе до 1923 года. Затем творческий коллектив театра перебрался в Москву. Там был организован тоже не менее легендарный театр «Кривой Джимми».
В 1924 году актеры театра «Кривой Джимми» и другие их коллеги-единомышленники под руководством Алексея Григорьевича Алексеева основали Московский театр сатиры.
Но жизнь Алексеева не была такой безоблачной, как это может показаться. Он был дважды репрессирован.
По данным Википедии, находясь в тридцатые годы минувшего столетия в заключении, Алексеев руководил театром заключенных. Повторно талантливого режиссера и конферансье репрессировали в конце сороковых годов. По данным разных источников, Алексеева обвиняли в антисоветской пропаганде. В этот раз Алексей Григорьевич вышел на свободу уже после смерти Сталина.
Надо сказать, что с Алексеевым связано немало баек. Сегодня, конечно, сложно понять, что правда, а что вымысел. Но с другой стороны, байки на то и байки, чтобы в конце концов стать народным творчеством.
Так вот из всех историй, которые связаны с талантливым режиссером и конферансье Алексеевым, мне особо понравились две.
Рассказывают, что Алексей Григорьевич был очень чистоплотным человеком. И когда он вышел на свободу первый раз, в тридцатые годы, то у него тут же стали спрашивать, мол, как же такой чистюля смог приспособиться к тюремным реалиям, грязи и неприятным запахам. Но что Алексеев ответил: «Знаете, как-то привонялся».
И еще есть весьма забавная байка, которая, можно сказать, даже стала анекдотом. Как-то Алексееву надо было представить публике артиста Театра сатиры Владимира Хенкина. Замечу, что Хенкина тогда очень любили зрители, он тоже был остроумен. И когда Алексеев объявлял Хенкина, то запнулся: «А сейчас, дорогие зрители, перед вами выступит артист Владимир Хренкин… Ой, простите, Херкин… Ой, простите… Ну, вы же меня поняли!».
Далее легенда, ставшая анекдотом, гласит, что Хенкин выбежал на сцену, как всегда сияя улыбкой, и сообщил залу: «Дорогие друзья, моя фамилия не Херкин и не Хренкин, а Хенкин! Товарищ конфедераст ошибся!»
Повторю еще раз, сегодня, конечно, мы не можем знать, как все было на самом деле. Но то, что Алексей Григорьевич Алексеев был ярким, талантливым и очень остроумным человеком − несомненно.
Возможно, именно хорошее чувство юмора и позволило ему прожить долгую жизнь. Алексей Григорьевич Алексеев умер 3 декабря 1985 года. Ему было 98 лет!