Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над Ростовской областью

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В воскресенье, 31 декабря, около 17.40 мск военным удалось предотвратить попытку террористической атаки со стороны киевского режима. Системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Ростовской областью.
Никакой информации о возможных последствиях ликвидации беспилотников от властей Ростовской области пока не поступало, также нет данных о том, в каком именно районе предприняли попытку атаки, и какие объекты выбрали в качестве целей ВСУ.
Данные уточняются.
Ранее жители Ростовской области пожаловались на звуки взрывов в небе над регионом.