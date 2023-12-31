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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:17

Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над Ростовской областью

Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над Ростовской областью

31 декабря 2023, 15:14
Фото: Midjourney
Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над Ростовской областью

Перед Новым годом в Ростовской области сбили три украинских беспилотника

Военные предотвратили террористическую атаку беспилотниками по территории Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В воскресенье, 31 декабря, около 17.40 мск военным удалось предотвратить попытку террористической атаки со стороны киевского режима. Системы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Ростовской областью.

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Никакой информации о возможных последствиях ликвидации беспилотников от властей Ростовской области пока не поступало, также нет данных о том, в каком именно районе предприняли попытку атаки, и какие объекты выбрали в качестве целей ВСУ.

Данные уточняются.

Ранее жители Ростовской области пожаловались на звуки взрывов в небе над регионом.

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