Митрополит Меркурий рассказал, что спасло Ростов 24 июня во время мятежа

«Было очень много сделано, чтобы сохранить наш город от ужаса, в который он мог впасть. И была молитва у иконы Божьей Матери здесь в соборе, когда люди, стоя на коленях, молились Царице небес. Здесь были те люди, которые понимали, что может случиться. После этого проходит час — и воинские части начинают покидать город», — вспомнил митрополит.