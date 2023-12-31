Митрополит Меркурий рассказал, что спасло Ростов 24 июня во время мятежа

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Во время интервью в рамках программы «Сугубо личное» митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, что для него самым ярким событием уходящего года стало 24 июня — день, когда в Ростов вошли бойцы «ЧВК».
По словам митрополита Меркурия, этот день запомнился ему не тем, что освещалось в СМИ, а молитвой, совершенной у иконы Божьей Матери и разрешением ситуации.
«С самого утра в соответствие с благословением во всех храмах донской митрополии совершались молитвы Божьей Матери. Потому что с самого с начала было понятно, что добром это все не закончится», — рассказал митрополит Меркурий.
Священник вспомнил, сколько всего сделано и сказано перед тем, как «ЧВК» покинула Ростов: было обращение патриарха, президента, были переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Было очень много сделано, чтобы сохранить наш город от ужаса, в который он мог впасть. И была молитва у иконы Божьей Матери здесь в соборе, когда люди, стоя на коленях, молились Царице небес. Здесь были те люди, которые понимали, что может случиться. После этого проходит час — и воинские части начинают покидать город», — вспомнил митрополит.
Митрополит Меркурий уверен, что в последний момент, когда основатель «ЧВК» Евгений Пригожин принимал решение, произошел момент вхождения Бога и Божьей Матери в жизнь дончан, защитив Ростов-на-Дону.
«Господь помиловал наш город», — в заключение добавил митрополит Меркурий.