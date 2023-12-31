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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Ростове задержали подозреваемого в попытке изнасилования учительницы

Неизвестный напал в лифте на молодую учительницу в Ростове

31 декабря 2023, 06:29
Фото: 1MI
В Ростове задержали подозреваемого в попытке изнасилования учительницы

В Ростове задержали подозреваемого в попытке изнасилования учительницы

В Ростове задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование педагога в лифте, подробностями поделились донские СМИ.

Все произошло в одном из многоквартирных домов в Ростове. Женщина, работающая учителем, возвращалась домой, когда в след за ней в лифт зашел незнакомец.

Мужчина попытался совершить в отношении неё изнасилование. Однако молодая женщина дала отпор. Злоумышленник при этом скрылся с места происшествия.

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Пострадавшая не растерялась и вызвала сотрудников правоохранительных органов сразу, как зашла к себе домой. Полицейские по горячим следам задержали напавшего на женщину мужчину.

Обращаем внимание читателей, что официально правоохранительные органы о происшествии не сообщали, информация уточняется.

Ранее в Ростове следственный комитет занялся делом об изнасиловании и удерживании силой молодой девушки. При этом мужчина, совершивший это, все еще находится на свободе.

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