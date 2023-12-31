Неизвестный напал в лифте на молодую учительницу в Ростове

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Все произошло в одном из многоквартирных домов в Ростове. Женщина, работающая учителем, возвращалась домой, когда в след за ней в лифт зашел незнакомец.
Мужчина попытался совершить в отношении неё изнасилование. Однако молодая женщина дала отпор. Злоумышленник при этом скрылся с места происшествия.
Пострадавшая не растерялась и вызвала сотрудников правоохранительных органов сразу, как зашла к себе домой. Полицейские по горячим следам задержали напавшего на женщину мужчину.
Обращаем внимание читателей, что официально правоохранительные органы о происшествии не сообщали, информация уточняется.
Ранее в Ростове следственный комитет занялся делом об изнасиловании и удерживании силой молодой девушки. При этом мужчина, совершивший это, все еще находится на свободе.