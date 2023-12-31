Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником

«А что такое Новый год для меня? Придуманный праздник. Ну, мы ж знаем из истории, что в первые века Новый год праздновали осенью.[…] Потом Новый год стали отмечать зимой — 1 января. Потом начали придумывать, елки ставить», — рассказал митрополит Меркурий, назвав праздник способом Петра I приблизить своих подданных к Европе — снять узду.