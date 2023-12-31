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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником

Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником

31 декабря 2023, 09:34
Фото: Midjourney
Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником

Донской митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, почему считает Новый год придуманным праздником, своим мнением священнослужитель поделился во время передачи «Сугубо личное» на канале «Дон24».

Во время своего интервью митрополит Меркурий рассказал, что новогодние праздники именно в религиозной сфере жизни — это возможность поблагодарить Бога за прожитый год, осмыслить свою жизнь и попросить благословения на грядущий год, «загадать» мирную и спокойную христианскую жизнь.

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Однако к светскому празднику митрополит Меркурий относится скептически.

«А что такое Новый год для меня? Придуманный праздник. Ну, мы ж знаем из истории, что в первые века Новый год праздновали осенью.[…] Потом Новый год стали отмечать зимой — 1 января. Потом начали придумывать, елки ставить», — рассказал митрополит Меркурий, назвав праздник способом Петра I приблизить своих подданных к Европе — снять узду.

«Потешные балы, пьянка на Марсовом поле, фейерверки, маску надели… А что здесь? Это осмысление какой-то жизни христианской? Нет», — объяснил свою позицию митрополит Меркурий.

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