Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Во время своего интервью митрополит Меркурий рассказал, что новогодние праздники именно в религиозной сфере жизни — это возможность поблагодарить Бога за прожитый год, осмыслить свою жизнь и попросить благословения на грядущий год, «загадать» мирную и спокойную христианскую жизнь.
Однако к светскому празднику митрополит Меркурий относится скептически.
«А что такое Новый год для меня? Придуманный праздник. Ну, мы ж знаем из истории, что в первые века Новый год праздновали осенью.[…] Потом Новый год стали отмечать зимой — 1 января. Потом начали придумывать, елки ставить», — рассказал митрополит Меркурий, назвав праздник способом Петра I приблизить своих подданных к Европе — снять узду.
«Потешные балы, пьянка на Марсовом поле, фейерверки, маску надели… А что здесь? Это осмысление какой-то жизни христианской? Нет», — объяснил свою позицию митрополит Меркурий.