Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт Ростова в Новый год и каникулы

При этом в ночь Рождества, с 6 на 7 января, работу общественного транспорта в Ростове собираются продлить до 03.00 мск. Кроме того, с 20.00 мск до окончания службы в храмах трамваи №1 и 4 будут курсировать по городу от проспекта Буденновского до Театрального по улице Максима Горького, далее следуя по своим обычным маршрутам.