Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт Ростова в Новый год и каникулы

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Власти Ростова напомнили горожанам, что в период длинных новогодних праздников в городе изменится расписание и схемы работы общественного транспорта. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, общественный транспорт будет перевозить пассажиров до 01.00 мск.
При этом в ночь Рождества, с 6 на 7 января, работу общественного транспорта в Ростове собираются продлить до 03.00 мск. Кроме того, с 20.00 мск до окончания службы в храмах трамваи №1 и 4 будут курсировать по городу от проспекта Буденновского до Театрального по улице Максима Горького, далее следуя по своим обычным маршрутам.
Все остальное время с 1 по 8 января все остальные виды общественного транспорта будут работать в соответствие с расписанием выходного дня. Власти обещают, что работу общественного транспорта в праздничные дни будет контролировать диспетчерская служба МБУ «Центр ИТС». Отслеживать свои маршруты ростовчанам советуют с помощью сервиса Pikas Online.
Ранее ростовчанам рассказали, куда можно обратиться за помощью для своего питомца во время новогодних праздников.