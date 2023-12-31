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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт Ростова в Новый год и каникулы

Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт Ростова в Новый год и каникулы

31 декабря 2023, 07:29
Фото: Midjourney
Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт Ростова в Новый год и каникулы

Власти объявили, как будет работать общественный транспорт Ростова в Новый год

Власти Ростова рассказали о расписании работы общественного транспорта в новогоднюю ночь и длинные выходные дни, сообщение появилось на портале администрации города.

Власти Ростова напомнили горожанам, что в период длинных новогодних праздников в городе изменится расписание и схемы работы общественного транспорта. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, общественный транспорт будет перевозить пассажиров до 01.00 мск.

При этом в ночь Рождества, с 6 на 7 января, работу общественного транспорта в Ростове собираются продлить до 03.00 мск. Кроме того, с 20.00 мск до окончания службы в храмах трамваи №1 и 4 будут курсировать по городу от проспекта Буденновского до Театрального по улице Максима Горького, далее следуя по своим обычным маршрутам.

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Все остальное время с 1 по 8 января все остальные виды общественного транспорта будут работать в соответствие с расписанием выходного дня. Власти обещают, что работу общественного транспорта в праздничные дни будет контролировать диспетчерская служба МБУ «Центр ИТС». Отслеживать свои маршруты ростовчанам советуют с помощью сервиса Pikas Online.

Ранее ростовчанам рассказали, куда можно обратиться за помощью для своего питомца во время новогодних праздников.

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