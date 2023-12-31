«Рост зарплат и мирное небо»: что жители Ростовской области ждут от 2024 года

В конце 2023 года аналитики «Фонда общественных мнений» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какие ожидания у них появились в отношении 2024 года. Так 49% опрошенных прогнозируют, что год будет удачным, 26% респондентов уверены, что он будет похож на 2023 год, а 9% участников опроса ждут только худшего.