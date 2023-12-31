«Рост зарплат и мирное небо»: что жители Ростовской области ждут от 2024 года

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
В конце 2023 года аналитики «Фонда общественных мнений» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какие ожидания у них появились в отношении 2024 года. Так 49% опрошенных прогнозируют, что год будет удачным, 26% респондентов уверены, что он будет похож на 2023 год, а 9% участников опроса ждут только худшего.
При этом, если говорить о положительных ожиданиях, 14% респондентов ждут роста зарплат и доходов, 10% — окончания СВО и мирного неба над головой, по 4% — снижения или стабилизации цен и улучшения состояния здоровья как и собственного, так и здоровья близких.
Среди страхов и неблагоприятных явлений 2024 года опрошенные упоминают рост цен (4%), снижение доходов и нищету (2%), проблемы со здоровьем, продолжение СВО и мобилизацию (по 1%).
При этом 28% россиян заявили, что ждут окончания СВО на Украине вне зависимости от того, как для них лично сложится 2024 год.
Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий поделился прогнозом относительно хода спецоперации на Украине в 2024 году.